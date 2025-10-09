Teksaso teismas sustabdė mirties bausmės vykdymą vyrui, nuteistam „sukrėsto kūdikio“ byloje

58 metų Robertui Robersonui kitą savaitę turėjo būti suleista mirtina injekcija, nes jis buvo pripažintas kaltu dėl savo dvejų metų dukters Nikki mirties 2002 m.
Teksaso baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas atidėjo mirties bausmės vykdymą R. Robersonui, kad žemesnės instancijos teismas galėtų išnagrinėti prieštaravimus dėl jo nuteisimo ir sukrėsto kūdikio sindromo įrodymų.
R. Robersono advokatė Gretchen Sween pasveikino šį sprendimą, kuris buvo priimtas po to, kai kitas Teksaso valstijos gyventojas, nuteistas sukrėsto kūdikio byloje, buvo išteisintas.
„Esame įsitikinę, kad objektyvi mokslo ir medicinos įrodymų peržiūra parodys, jog nusikaltimo nebuvo“, – pareiškime sakė G. Sween.
Dviejų partijų Teksaso įstatymų leidėjų grupė ragino suteikti malonę R. Robersonui, remdamasi „gausiais naujais moksliniais įrodymais“, kurie verčia abejoti jo kaltumu.
Pasak jo advokatų, R. Robersonas būtų pirmasis asmuo, kuriam JAV būtų įvykdyta mirties bausmė, paremta sukrėsto kūdikio sindromo diagnoze.
Į jo bylą dėmesį atkreipė ne tik Teksaso įstatymų leidėjai, bet ir amerikiečių rašytojas, bestselerių autorius Johnas Grishamas, medicinos ekspertai ir Nekaltumo projektas, kuris siekia panaikinti neteisingus nuosprendžius.
Tarp jo šalininkų yra ir žmogus, pasodinęs jį už grotų – Brianas Whartonas, buvęs Palestaino miestelio vyriausiasis detektyvas, kuris sakė: „Žinodamas viską, ką žinau dabar, esu tvirtai įsitikinęs, kad Robertas yra nekaltas“.
R. Robersonas visada tvirtino, kad yra nekaltas, o jo advokatai teigia, kad jo dukra, sirgusi lėtine liga, mirė dėl natūralių ir atsitiktinių priežasčių, o ne dėl smurto.
Jų teigimu, sukrėsto kūdikio sindromo diagnozė, nustatyta ligoninėje, kurioje ir mirė R. Robersono dukra, buvo klaidinga, o mirties priežastis buvo plaučių uždegimas, kurį dar labiau apsunkino gydytojų paskirti netinkami vaistai.
R. Robersono autizmo spektro sutrikimas, diagnozuotas tik 2018 m., taip pat prisidėjo prie jo suėmimo ir nuteisimo, teigia jo advokatai.
Šiais metais JAV buvo įvykdytos 34 mirties bausmės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!