Kraupus nusikaltimas įvyko 2025 m. vasario 6 d. apie 12.30 val. Zarasuose, Savanorių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje. Tądien Sigitas, būdamas stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, sėdėjo „Audi A6“ keleivio vietoje, o vairuotojo vietoje buvo jo pažįstamas.
Tarp vyrų kilo konfliktas, kurio metu Sigitas tyčia vieną kartą peiliu dūrė draugui į pilvo srities kairįjį šoną. Dūrio pasekmės – kiauryminis pilvaplėvės ertmės sužalojimas su vidaus organų pažeidimais, o tai kvalifikuojama kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.
Kaltinamojo paaiškinimai: alkoholis, tabletės ir 4 promilės
Teisme Sigitas kaltę pripažino visiškai ir sakė nuoširdžiai besigailįs. Jis pasakojo, kad tą dieną buvo išgėręs daug alkoholio ir tablečių, o jo neblaivumas siekė net 4 promiles. Dėl didelio girtumo įvykio detalių jis esą nebeprisimena.
Teismas kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę pripažino tai, kad vyras prisipažino ir gailėjosi. Tačiau jo atsakomybę sunkino tai, jog nusikaltimą jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o tai, kaip pažymėjo teismas, turėjo tiesioginę įtaką nusikalstamos veikos padarymui.
Paaiškėjo ir tai, kad Sigitas ne pirmą kartą teisiamas. Jis du kartus teistas 2022 m. ir 2025 m. vairavimą apsvaigus.
Nukentėjusiajam priteista 30 tūkst. eurų neturtinės žalos
Byloje teismas nagrinėjo du civilinius ieškinius.
Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl gydymo išlaidų buvo patenkintas visiškai – priteista 7999,62 eurų turtinės žalos. Su šiuo reikalavimu Sigitas sutiko.
Nukentėjusysis taip pat pateikė ieškinį, kurį teismas patenkino visiškai – iš kaltinamojo priteista 30 011,25 eurų suma. Ji susideda iš 11,25 eurų turtinės žalos (vaistų išlaidos) ir 30 000 eurų neturtinės žalos.
Spręsdamas dėl neturtinės žalos dydžio, teismas atsižvelgė į tai, kad nukentėjusysis dėl sužalojimo patyrė itin stiprų fizinį skausmą, didelį nerimą, ilgai gydėsi, o sveikatos problemos ir skausmai jį lydi iki šiol.
Teismas taip pat pabrėžė, kad kaltinamasis veikė tyčia – peilį panaudojo sąmoningai.
Be to, teismas nutarė, kad Sigitas turės sumokėti 5 proc. metines palūkanas nuo 30 011,25 eurų sumos, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki visiško įvykdymo.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!