Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų

Tyrimas pradėtas po to, kai 2025-10-10 socialiniame tinkle „Facebook“, partijos „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, paskelbė viešą pranešimą, kuriame naudojo antisemitinę retoriką prieš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą – Arūną Gelūną, šitaip kurstydamas nesantaiką ir diskredituodamas asmenį.
Sprendimas pradėti ikteisminš tyrimą suderintas su Vilniaus apygardos prokuratūra, kuri vadovauja šiam ikiteisminiam tyrimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!