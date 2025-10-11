Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų

2025-10-11 14:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 14:34

Šeštadienį Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

Šeštadienį Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d.

27

Tyrimas pradėtas po to, kai 2025-10-10 socialiniame tinkle „Facebook“, partijos „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, paskelbė viešą pranešimą, kuriame naudojo antisemitinę retoriką prieš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą – Arūną Gelūną, šitaip kurstydamas nesantaiką ir diskredituodamas asmenį.

Sprendimas pradėti ikteisminš tyrimą suderintas su Vilniaus apygardos prokuratūra, kuri vadovauja šiam ikiteisminiam tyrimui.

kaubojus
kaubojus
2025-10-11 14:46
Lietuvoje už nevaldomą liežuvį nebaudžiama... Reikia matyt nužudyti kažką, kad iškeltų bylą; nors yra atvejų kai už vištos vagystę nuteisia..... Būtų šaunu pamatyti tą nevykėlį prorusišką antisemitą už grotų...
Atsakyti
kaubojus
kaubojus
2025-10-11 14:48
Jis ne tik antisemitas , bet dar stribo išpera ir prorusiškas vatnykas....
Atsakyti
Qwer
Qwer
2025-10-11 14:40
Seniai laikas antisemitą žemaitaitį šalinti iš politikos. Jis savo nevaldomu liežuviu diskredituoja Lietuvą tarptautiniu mąstu ir kursto neapykantą bei susiskaldymą.
Atsakyti
