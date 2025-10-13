Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Raseinių rajone „Aro“ pareigūnai išsivežė į pavėsinę atneštą sprogmenį

2025-10-13 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 09:21

Sekmadienį Raseinių rajone pareigūnai rado į pavėsinę atneštą karo laikų sprogmenį, informavo policija.

Išminuotojas. ELTA / Julius Kalinskas

Sekmadienį Raseinių rajone pareigūnai rado į pavėsinę atneštą karo laikų sprogmenį, informavo policija.

0

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 10.45 val. Didžiulių kaime, prie namo įrengtoje pavėsinėje, pareigūnai rado karo laikų sprogmenį, kurį pasiėmė į įvykio vietą atvykę Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai. 

Vėliau paaiškėjo, kad sprogmenį šeštadienį nenustatytoje vietoje rado ir į namus parsinešė vyras (gim. 1953 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. 

