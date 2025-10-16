Meteorologiniais balionais atskraidintas cigaretes norėjęs susirinkti vyras nubaustas 6,4 tūkst. eurų bauda

Anot prokuratūros, teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos bei pasikėsinimo neteisėtai disponuoti akcizais apmokestinamomis prekėmis. Teismas nuteistajam skyrė galutinę 6,4 tūkst. eurų baudą bei konfiskavo nusikalstamos veikos padarymo priemonę – mobiliojo ryšio telefoną.
Bylos duomenimis, vasario 25-osios naktį iš asmenų, veikusių Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose, M. V. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates kelių vietovių, į kurias meteorologiniais oro balionais iš Baltarusijos buvo atgabentos cigaretės.
Kaip nurodo prokuratūra, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų M. V. buvo sulaikytas, kai kito asmens vairuojamu automobiliu atvyko į Šalčininkų rajono Turgelių seniūniją paimti 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų vienu meteorologiniu balionu.
„Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado ir vietovės, esančios Vilniaus rajone, Medininkų seniūnijoje, koordinates, kur nuvykę, aptiko taip pat meteorologiniu oro balionu atskraidintą ryšulį su 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.
Bendra sulaikytų cigarečių vertė siekė 13 385 eurus.
Teismas konstatavo, jog buvo visiškai įrodyta, kad M. V. per Lietuvos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, pažeisdamas nustatytą tvarką, pasikėsino įgyti ir gabenti akcizais apmokestinamas prekes.
Skirdamas vyrui piniginę baudą, teismas atsižvelgė į tai, kad Šalčininkų rajono gyventojas prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams yra perduota nagrinėti dar viena baudžiamoji byla, kurioje du asmenys kaltinami cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos meteorologiniais oro balionais, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Du vyrai vasarį buvo sulaikyti, kai paėmė į Lietuvą meteorologiniais balionais atgabentus 5,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold" su Baltarusijos akcizo ženklais, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudarė 24 540 eurų. Atlikdami kratą vieno iš įtariamųjų namuose, pareigūnai rado ir neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą.
