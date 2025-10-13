Teismo rūmuose Vilniuje susižalojo vyras

„Paskambino pranešėja iš teismo, ji teigė, kad atėjęs vyras pradėjo save žaloti, paskui atsisėdo ir sėdi kieme ant suoliuko”, – Eltai sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Teismo darbuotoja pareigūnams nurodė vyro vardą ir pavardę, apibūdino jo požymius.
Policijai apie įvykį buvo pranešta ir teisme įrengtu pavojaus mygtuku.
Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai yra įsikūrę sostinės centre, Žygimantų gatvėje.
Teismo atstovė Sigita Gamulėnienė Eltai sakė, kad susižalojo garbaus amžiaus vyras, jis teisme bylinėjosi su „Sodra“ dėl pensijos perskaičiavimo. Teismas buvo gavęs tris jo inicijuotas bylas.
