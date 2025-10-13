Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismo rūmuose Vilniuje susižalojo vyras

2025-10-13 16:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 16:49

Pirmadienį Regionų administraciniame teisme Vilniaus rūmuose susižalojo vyras.

Regionų administracinis teismas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Pirmadienį Regionų administraciniame teisme Vilniaus rūmuose susižalojo vyras.

0

„Paskambino pranešėja iš teismo, ji teigė, kad atėjęs vyras pradėjo save žaloti, paskui atsisėdo ir sėdi kieme ant suoliuko”, – Eltai sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja. 

Teismo darbuotoja pareigūnams nurodė vyro vardą ir pavardę, apibūdino jo požymius.

Policijai apie įvykį buvo pranešta ir teisme įrengtu pavojaus mygtuku.

Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai yra įsikūrę sostinės centre, Žygimantų gatvėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismo atstovė Sigita Gamulėnienė Eltai sakė, kad susižalojo garbaus amžiaus vyras, jis teisme bylinėjosi su „Sodra“ dėl pensijos perskaičiavimo. Teismas buvo gavęs tris jo inicijuotas bylas.

