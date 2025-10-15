Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas: teniso aikštynas šalia Druskininkų aerodromo turi būti nugriautas

2025-10-15 11:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 11:36

Vilniaus apygardos teismas panaikino Druskininkų savivaldybės priimtus sprendimus, kuriais privačiam juridiniam asmeniui buvo leista šalia Druskininkų aerodromo esančiame valstybinės žemės sklype statyti teniso aikštyną.

Druskininkų savivaldybės administracija. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

0

Teismas įpareigojo teniso aikštyno statytojus pašalinti ginčo sklype esančius statinius ir atstatyti šį žemės sklypą į pradinę padėtį, buvusią iki 2020 m. gegužės mėn.

Ši byla Vilniaus apygardos teisme buvo išnagrinėta pagal prokuratūros ir Nacionalinės žemės tarnybos apeliacinius skundus.

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, apygardos teismas panaikino Alytaus apylinkės teismo 2025 m. vasario 24 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas viešąjį interesą ginančios Generalinės prokuratūros prokurorės ieškinys ir prokuroro ieškinį tenkino pilnai.

2019 metais Druskininkų savivaldybė paprašė Nacionalinės žemės tarnybos Mizarų gatvėje, Druskininkuose, esantį 1,2 hektaro žemės sklypą perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise, kad būtų galima pastatyti aerodromo administracinį pastatą ir kitoms paslaugoms skirtus statinius. 

Patikėjimo teise aerodromo administracinio pastato ir paslaugų paskirties statinių statybai suteiktą žemės sklypą Druskininkų savivaldybė išnuomojo teniso kortų statybai.

Generalinė prokuratūra, gindama viešąjį interesą, kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės 2020 m. sprendimus dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Mizarų g., Druskininkuose, nuomos, panaikinti 2021 m. teniso kortų statytojams Druskininkų savivaldybės išduotą statybą leidžiantį dokumentą, grąžinti sklypą Nacionalinei žemės tarnybai bei pašalinti sklype pastatytus statinius.

Viešąjį interesą ginanti prokurorė ieškinyje nurodė, kad valstybinės žemės sklypas naudojamas ne toms reikmėms, kurioms jį buvo suteikusi Nacionalinė žemės tarnyba. Sklype pastatytas teniso aikštynas nesusijęs su Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakyme nurodytu naudojimu – aerodromo administracinio pastato ir paslaugų paskirties statinių statyba.

Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, pripažino, kad Druskininkų savivaldybė, išnuomojusi netoli aerodromo esantį valstybinės žemės sklypą teniso kortų statybai, pažeidė įstatymų nuostatas, tačiau padarė išvadą, kad tokiais veiksmais nebuvo pažeistas viešasis interesas.

Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į viešąjį interesą ginančios prokurorės argumentus, kad viešasis interesas negali būti įgyvendinamas pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, reglamentuojančias valstybės turto naudojimą. Teismas pažymėjo, kad teniso kortai yra valdomi privataus subjekto, kurio pagrindinis tikslas yra pelningas veikimas ir tuo nėra užtikrinamas visuomenės interesų tenkinimas.

Įsiteisėjusiu teismo sprendimu ginčo sklype pastatyti teniso aikštyno pastatai turi būti pašalinti per 3 mėnesius ir žemės sklypas atstatytas į pradinę padėtį, buvusią iki 2020 m. gegužės mėn.

Antradienį priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas įsigaliojo nuo jo priėmimo dienos.

