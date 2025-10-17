Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Galutinai nutraukta arbitražo byla tarp Lietuvos ir „Veolia“

2025-10-17 13:22 / šaltinis: BNS
2025-10-17 13:22

 Lietuvos apeliaciniam teismui rugsėjį paskelbus, kad valstybės inicijuota byla prieš Prancūzijos energetikos grupę „Veolia“ ir jos įmones šalims pasiekus taikos sutartį nutraukta pagrįstai, ir „Veoliai“ sumokėjus 35 mln. eurų kompensaciją, Vašingtono arbitražas galutinai nutraukė bylą tarp Lietuvos ir grupės „Veolia“.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

 Lietuvos apeliaciniam teismui rugsėjį paskelbus, kad valstybės inicijuota byla prieš Prancūzijos energetikos grupę „Veolia“ ir jos įmones šalims pasiekus taikos sutartį nutraukta pagrįstai, ir „Veoliai“ sumokėjus 35 mln. eurų kompensaciją, Vašingtono arbitražas galutinai nutraukė bylą tarp Lietuvos ir grupės „Veolia“.

REKLAMA
0

Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) trečiadienį procedūriniu sprendimu nutraukė bylą, vykusią tarp Lietuvos ir „Veolia“ grupės bendrovių – „Veolia Environnement“, „Veolia Energie International“, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“, penktadienį pranešė Energetikos ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis sprendimas žymi paskutinį taikos sutarties įgyvendinimo etapą ir galutinai užbaigia beveik dešimtmetį trukusį investicinį ginčą tarp Lietuvos valstybės ir „Veolia“ grupės“, – teigia ministerija,

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Vyriausybei ir „Veolia“ liepos mėnesį pasiekus taikos susitarimą ir pirmos instancijos teismui nutraukus bylą prieš „Veolia“ bei jos grupės įmones Lietuvoje, Apeliacinis teismas rugsėjo 16 dieną paliko sprendimą nepakeistą. 

REKLAMA

BNS anksčiau rašė, kad Vilniaus apygardos teisme liko valstybės ieškinio dalis koncernui „Icor“, jo akcininkams Andriui Janukoniui, Linui  Samuoliui bei buvusiam Vilniaus merui, Seimo nariui Artūrui Zuokui. 

Energetikos ministerija skelbė, kad patikslinus ieškinio reikalavimą valstybė iš jų reikalauja atlyginti daugiau nei 50 mln. eurų žalą.  

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybė ir „Veolia“ liepos 17 dieną pranešė sudariusios taikos sutartį, iš esmės užbaigiančią didžiąją dalį ilgus metus trukusių teisminių ginčų dėl savivaldybių šilumos ūkio nuomos su „Veolia“ įmonėmis Lietuvoje. 

Pagal susitarimą „Veolia“ atsisakė savo ieškinio Vašingtono arbitraže ir sumokėjo 35 mln. eurų žalos atlyginimą valstybei, o ši atsiėmė dalį 240,7 mln. eurų vertės ieškinio Lietuvos teisme.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ICSID arbitražas nagrinėjo „Veolia“ 2016 metais inicijuotą bylą prieš Lietuvos valstybę, kur Prancūzijos įmonė reikalavo 102 mln. eurų žalos atlyginimo už jos investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.

Valstybės advokatai teigė, jog „Veolia“ per savo partnerius sukūrė korupcijos finansavimo schemą, darė poveikį šalies institucijoms, neteisėtai pelnėsi iš šilumos kainų vartotojams, taip pat Lietuvoje pasitelkė vietos partnerius, kurių ofšorinėms įmonėms užsienyje už neatliktus darbus ir paslaugas pervedė apie 16 mln. eurų. 

REKLAMA

Lietuva siekė įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ 1999-2003 metais neteisėtai gavo šilumos ūkio nuomos sutartis dešimtyje šalies savivaldybių. 

Tuo metu „Veolia“ teigė, kad Lietuvos institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutartį, o jos investicijos nukentėjo dėl nesąžiningo Lietuvos politikų ir reguliavimo institucijų elgesio, ir Vašingtono arbitraže reikalavo 102 mln. eurų žalos atlyginimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų