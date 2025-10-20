Kalendorius
Kriminalai

Teismui perduota byla dėl žmogžudystės Vilkaviškio rajone

2025-10-20 11:25
2025-10-20 11:25

Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Vilkaviškio rajono gyventojas kaltinamas žmogaus nužudymu.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Vilkaviškio rajono gyventojas kaltinamas žmogaus nužudymu.

0

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas balandžio 27 dieną, kai į Vilkaviškio ligoninę iš šiame rajone esančio namo kiemo buvo pristatytas ir dėl sumušimo paguldytas vyras.

Anot teisėsaugos, įtariama, kad 27-erių metų amžiaus kaltinamasis minėtam vyrui kumščiu sudavė ne mažiau nei vieną smūgį į galvą, o kiek vėliau koja spyrė į galvos sritį. 

Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų paniro į komą, o po dviejų valandų ligoninėje mirė.

Šiuo metu kaltinamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas nužudė kitą žmogų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

