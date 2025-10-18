Atsisiunčia filmą nelegaliai, gauna 140 eurų baudos: Lietuvoje jau yra nubausta apie 50 žmonių

Kaunietis Gabrielius pasakoja, kad perka paslaugas, kurios leidžia žiūrėti įvairių žanrų filmus, tačiau visko, ko nori, ne visada randa, dėl to kartais piratauja – naudoja nelegalias platformas.
„Kartais tenka užsukti į piratines visokias platformas. Aš sutinku, kad taip neturėtų būti, kartais nekaip jaučiuosi, atrodo, einu prieš įstatymą, nes tikrai taip ir yra.“
Kiti gatvėse kalbinti praeiviai aiškina, kad nelegaliomis platformomis nesinaudoja:
„Nelabai yra poreikis jau dabar. – Viską randate? – Kiek užtenka.“
„Subręsti, supranti, kad čia yra vagystė.“
„Reikia susimokėti už intelektinę nuosavybę.“
Nors dalis gyventojų aiškina, kad piratavimas prarado prasmę, kai atsirado legalios filmus, serialus platinančios platformos, rinkos ekspertai pasakoja, kad verslui, turinio kūrėjams kasmet vis dar padaroma milžiniška žala.
„Ir pinigų ten jau milijonai sukasi ir jie jau bitkoinais imti už savo paslaugas“, – sakė „Forum Cinemas“ vadovas Gintaras Plytnikas.
Piratinėse svetainėse lankosi vis daugiau gyventojų
Intelektinės nuosavybės apsaugos centro duomenimis, vertinant Lietuvos gyventojų lankymosi dažnumą piratinėse interneto svetainėse bei peržiūrų skaičių, šalies verslai gali kasmet negauti maždaug 350 milijonų eurų pajamų. Nelegalus turinys, pasak atliktų stebėjimų, šiuo metu siekia apie 70 proc. nuo viso audiovizualinio turinio. 7 iš 10 filmų Lietuvoje žiūrimi nelegaliai.
„Turima galvoje tai, kiek žmonių neateina į kino teatrus, nes jie pažiūrės namuose, vienas dalykas. Kitas dalykas, kiek žmonių spaudžia reklamą, įėję į nelegalius „saitus“, – aiškino G. Plytnikas.
„Situacija negerėja, o tikėtina gal net ir blogėja“, – tikino „Kino pavasario“ vadovas Algirdas Ramaška.
Piratiniai puslapiai, per kuriuos plinta nelegalus turinys, prisitaiko prie įstatymų. Jei reikia, gali greitai keisti ir fizinius, ir skaitmeninius adresus. Dėl to minimalias informacinių technologijų žinias turintis žmogus sugeba surasti nelegaliai turinį platinančias platformas.
„Sunki labai kova, nes vienus uždarant ar kažkaip apribojant atsiranda kiti ir, mano žiniomis, čia yra vieša paslaptis. Visi tie galai anksčiau ar vėliau sueina į Rusiją, įvairius propagandinius elementus. Ten apskritai generuojami didžiuliai pinigai ir su tuo yra labai sunku teisiškai, legaliai kovoti“, – komentavo A. Ramaška.
Legaliai veikiantis verslas sumoka kūrėjams už galimybę rodyti žiūrovams filmus ar kitą turinį, o piratinių puslapių surinkti milijonai dingsta šešėlyje.
„Iš mūsų vagia. Čia žmonės įsivaizduoja, kad truputį neskauda. Kai iš jūsų mašinos nulupa veidrodėlį, tai truputį, ne visą mašiną pavogiame, bet truputį“, – piktinosi pastarosios įmonės vadovas.
Piratavimo problema didėja
Su piratavimu Lietuvoje kovojanti Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) nemano, kad šalyje piratavimo mastas auga.
„Piratavimas pas mus mažėja. Mažėja dėl to, kad yra priimtos aiškios konkrečios ir efektyvios priemonės“, – tikino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos vadovas Mantas Martišius.
Žmonės, kurie naudojasi piratinėmis platformomis gali sulaukti baudų.
„Pastaruoju metu yra ir surandami asmenys, fiziniai asmenys, kuriems yra 140 eurų bauda išrašoma. Mes esame nubaudę maždaug daugiau nei 50 žmonių, kuriems išrašytos baudos“, – tvirtino M. Martišius.
Pavyko nubausti ir puslapio filmai.in valdytoją Martyną Radvilą, kurį teismas pripažino tyčia pažeidusiu bendrovės „All Media Lithuania“, TV3 priklausiusio turinio autorines teises, neteisėtai platinus filmus ir serialus. M. Radvilą teismas įpareigojo sumokėti maksimalią 55 tūkst. eurų siekiančią kompensaciją ir atlyginti dalį bendrovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.
„Čia nėra tik teisingumo klausimas, tai išties yra dar viena šešėlinės ekonomikos forma, lygiai taip pat kaip neformalus darbas, kaip kontrabanda, pajamų slėpimas. Ir ne tik, kad autoriai negauna pajamų, bet praranda valstybė, ir tas pajamas išties galėtų skirti svarbiems sektoriams. Kaip švietimas, saugumas“, – teigė TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Kol viena dalis Lietuvos gyventojų sąmoningai naudojasi piratiniais puslapiais. Kiti, pasak verslo, kartais labai sunkiai atskiria, ar tiekiama paslauga yra legali.
