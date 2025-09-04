Pamatę, ką kunigas daro kino teatre, pakraupo: „Tai pasityčiojimas iš religijos“

Tai nebuvo vien tik netikėta staigmena – tai tapo provokuojančiu rinkodaros triuku. Organizatoriai pasirūpino, kad žiūrovai pajustų ypatingą atmosferą dar prieš užgesinant šviesas – nuo plakatų ir fotosesijų iki susitikimo su legendinės Annabelle lėlės kopija.
Vis dėlto šis sumanymas ne visiems patiko: dalis žiūrovų buvo pakraupę ir pasipiktinę, negalėdami patikėti, kad tikras kunigas taip elgiasi. Reakcijos buvo itin įvairios, tačiau daugelis liko šokiruoti ir sutrikę, rašoma themirror.com.
„Tai ne reklama – tai pasityčiojimas iš religijos. Negaliu patikėti, kad tikras kunigas buvo įtrauktas į tokį cirką“, – po kunigo apsilankymo rašė vienas komentatorius.
Nustebino prieš filmą pasirodęs kunigas
Kaip teigia Teksaso kino teatro atstovai, jie nusprendė suteikti siaubo filmų entuziastams papildomą „apsaugos sluoksnį“ prieš filmo „Išvarymas“ paskutinės dalies, paremtos Warrenų paranormaliais tyrimais, peržiūrą. Kino teatro žiūrovus palaimino pakviestas kunigas.
Ankstyvuosiuose siaubo filmo seansuose dalyvavę žiūrovai iš čia išsinešė įvairialypes patirtis. San Antonijaus kino teatre žiūrovams buvo padovanoti specialūs filmo „Išvarymas“ plakatai, fotosesijos, šventintas vanduo, galimybė iš arti pamatyti Annabelle lėlės kopiją ir patirti kunigo atliktą dvasinį apvalymą.
Kadangi daugelis siaubo filmo naujausiame anonse kritikavo „pigiai“ atrodančią kompiuterinę grafiką ir silpną gąsdinimą, ši neįprasta akcija gali tapti galingiausiu filmo rinkodaros traukos centru, sukeldama didžiausią ažiotažą tarp žiūrovų.
„TikTok“ vaizdo įraše matyti, kaip viena siaubo filmų gerbėja prieina prie stendo, kur stovėjo plastikinis butelis šventinto vandens, ir ji atsistojo priešais kunigą, kuris, pakėlęs rankas į orą, sakė maldą.
Tada jis įteikė jai lankstinuką su malda šv. Mykolui arkangelui, kuris katalikų religijoje padeda apsisaugoti nuo blogio. Maldoje prašoma angelo veikti kaip apsauginiam skydui nuo dvasinių atakų ir pagundų nusidėti.
Dauguma gerbėjų liko šokiruoti
Po išplitusiu vaizdo įrašo gerbėjai dalijosi itin įvairiomis reakcijomis į šį reklaminį triuką: vieni gyrė jį kaip genialų rinkodaros sprendimą, o kiti buvo šokiruoti ir taip išsigando, kad dabar nebesiryžta žengti į kino teatrą.
Daugelis pasipiktinusių negalėjo patikėti, kad tikras kunigas dalyvavo tokioje akcijoje, o kai kurie liko visiškai sutrikę ir priblošti šio neįprasto reginio.
Vienas asmuo parašė: „Ši rinkodara yra nereali“. Kitas sutiko: „Turiu omenyje, tai nuostabi rinkodara“. O trečias parašė: „Štai kur yra gera rinkodara.“
Kitas komentavo: „Taigi, tai yra rinkodara. Tačiau čia jau peržengiama riba – šie dalykai yra tikri ir reikalauja pagarbos.
Toliau negerbkite ten slypinčios galios, jei norite, bet daugelis liko šokiruoti ir pasipiktinę, kad tikras kunigas buvo įtrauktas į tokį žaidimą.“
Vis dėlto didžioji dauguma vartotojų, išvydę filmo instaliaciją, buvo šokiruoti ir pasipiktinę – daugelis net bijojo eiti į kino teatrą žiūrėti siaubo filmo.
Vienas asmuo rašė: „Remiantis viskuo, ką mačiau ir patyriau gyvenime, vienas dalykas yra tikras – iš Dievo negalima tyčiotis ar žaisti. Niekada.“
Kitas pridūrė: „Jei prieš žiūrint siaubo filmą jums reikia kunigo, tai ženklas, kad jums jo nereikia žiūrėti.“
