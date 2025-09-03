Didžiojoje Britanijoje kuriantis aktorius Simas Kuliešius: „Filme man nereikėjo įsivaizduoti, ką jaučia translytis vyras“

Detektyvinio trilerio „Aktyvistas“ premjera šalies kino teatruose įvyks jau netrukus, rugsėjo 19 dieną. Premjeros kilimas aktoriams bus nutiestas Kaune, kur ir vyksta filmo veiksmas. Specialiai iš Notingamo į premjerą atvyksta ir aktorius S. Kuliešius, filme įkūnijęs Joną – vieną iš LGBT+ organizacijos Kaune aktyvistų, rašoma pranešime spaudai.
Personažas pasirodė artimas
Dvidešimtmetis Andrius, kurį vaidina šių metų „Sidabrinės gervės“ laimėtojas Robertas Petraitis, dirba spaustuvėje. Niekas iš bendradarbių nežino, kad vakarais jis grįžta namo, kur laukia mylimasis – LGBT+ organizacijos Kaune lyderis Deividas. Jį įkūnijo aktorius Elvinas Juodkazis.
Per viešą susidūrimą su protestuojančiais neonaciais Deividas sužeidžiamas, o netrukus – žiauriai nužudomas. Policija įvykį tiria vangiai. Ja nusivylęs, keršto ir tiesos troškimo vedinas Andrius ryžtasi radikaliai avantiūrai: nusiskuta plaukus, užsiaugina raumenis ir tampa vienu iš jų, siekdamas rasti žudiką. Sporto salėje jam padeda Jonas, kurį vaidina S. Kuliešius.
„Suvokimas, kad man pavyko, kad esu kine, kad galiu vaidinti, man ir filmą padėjo pamatyti kitaip. Šis Romo filmas daugiau kalba apie drąsą būti savimi nei apie aktyvizmą“, – sako Simas.
Jono personažas jam pasirodė artimas – aktoriui nereikėjo įsivaizduoti, ką jaučia trans vyras. „Daug ką esu ir pats patyręs“, – pripažįsta ir priduria, kad vaidindamas galėjo remtis ne tik scenarijumi, bet ir savo gyvenimo patirtimi.
„Mes labai panašūs, norim būt visiems geri, padėti visiems, bet tai darydamas dažnai pamiršti save, – pasakoja Simas, – Skirtingi tuo, kad Jonas labiau strategiškas, santūrus, o aš nesu santūrus. Jonas labiau mąstytojas, stebėtojas, klausytojas, su labai aiškiais planais, o aš dar svajoju.“
Tikisi, jog žiūrovai supras personažą
„Aktyvisto“ kino aikštelę jis sakosi visada prisiminsiantis, tai buvo vienas iš įsimintiniausių gyvenimo momentų. Stiprų nerimą pradžioje (juk tai – pirmasis vaidmuo ilgo metražo filme) išsklaidė malonūs ir draugiški žmonės.
„Iškart pasijutau esantis saugioje erdvėje, buvo nepaprastai malonu dirbti su tokiais atvirais ir talentingais žmonėmis, iš kurių labai daug išmokau“, – sako Simas ir pasakoja, kad ruošdamasis vaidmeniui stengėsi įsigilinti į savo personažo Jono pasaulį – skaitė knygas, žiūrėjo režisieriaus rekomenduotus filmus ir netgi rašė personažo dienoraštį.
Aktorius tikisi, kad ir žiūrovai, nedaug žinantys apie trans žmones, supras personažą ir jo pasirinkimus:
„Juk pirmiausia esame žmonės – su savo jausmais, stiprybėmis ir abejonėmis. Man svarbu apie tai kalbėti, nes lietuvių kine trans žmonės nėra vaizduojami, todėl mano vaidmuo tampa dar labiau ypatingas ir įpareigojantis“.
Bedfordshire universitete baigęs vaidybos studijas, S. Kuliešius atkakliai renkasi aktoriaus kelią. Šiuo metu jis savanoriauja „Lace Market“ teatre Notingame. Praėjusiais metais sukūrė vieną pagrindinių vaidmenų spektaklyje „Triušio urvas“ – šeimos vyro, kurio gyvenimą pakeitė sūnaus žūtis avarijoje.
Aktorius įsitikinęs, kad menas gali keisti visuomenės nuomonę apie tai, kas laikoma tabu.
„Vaikystėje jaučiausi kitoks, aplink neturėjau pavyzdžių, kurie parodytų, kad tokių žmonių kaip aš yra daugiau. Filmą pažiūrėję trans žmonės galbūt pasijus ne tokie vieniši. Tikiu, kad į „Aktyvistą“ panašūs filmai gali padėti žmonėms suprasti, kad trans tema yra dalis mūsų realybės“, – neabejoja filmo aktorius Simas Kuliešius
R. Zabarausko detektyvas „Aktyvistas“ Lietuvos kino teatruose – nuo rugsėjo 19 dienos. Filmą finansavo Lietuvos kino centras, parėmė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
Daugiau informacijos apie filmą šioje nuorodoje.
Trumpas Simo vaizdo interviu iš „Aktyvisto“ užkulisių.
