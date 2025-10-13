Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas riaušių prie Seimo byloje gavo 25 apeliacinius skundus

2025-10-13 11:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 11:59

Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje gavo 25 apeliacinius skundus. 

Mindaugas Striaukas, Zina Vilnienė, Jeugenijuš Jaglinski. ELTA / Žygimantas Gedvila

Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje gavo 25 apeliacinius skundus. 

0

Kaip Eltą informavo minėto teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, pirmadienis yra paskutinė diena, kai byloje galima teikti apeliacinius skundus. Visgi, pasak G. Janonio, neatmetama, jog minėtų skundų gali būti ir daugiau, nes dalis jų gali būti pateikti dar per pirmadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, pasak G. Janonio, kadangi riaušių prie Seimo byla yra didelės apimties, teismas turi galimybę pratęsti laikotarpį, per kurį galima skųsti pirmosios instancijos nuosprendį.

ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje rugsėjo 22 d. iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių, du asmenys buvo išteisinti, o vienos kaltinamosios veikla perkvalifikuota iš dalyvavimo riaušėse į pasipriešinimą policijos pareigūnams.

Recidyvistais nutarta pripažinti 17 kaltinamųjų.

6 asmenys buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, dviem paskirtos laisvės apribojimo bausmės, trims – realios laisvės atėmimo bausmės, o 75 kaltinamiesiems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas.

Kaltinamiesiems taip pat skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – nuo 500 iki 2 tūkst. eurų dydžio įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Iš viso skirta 142 tūkst. eurų įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Civiliniams ieškovams priteista apie 112,4 tūkst. eurų žalos atlyginimo.

Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelktos VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.

