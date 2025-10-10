Nuteistas Indijos bendrovės turtą prievartavęs Šiaulių apskrities gimnazistas

Teismas paskyrė auklėjimo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą dvylikos mėnesių laikotarpiui. Civilinio ieškovo ieškinį teismas patenkino iš dalies ir iš nuteistojo priteisė beveik 60 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Nuteistasis įmonei turės sumokėti ir 9 tūkst. eurų už suteiktas advokato paslaugas, pranešė teismas.
Nuo Šiaulių apskrities gyventojo nukentėjo vaizdo pamokas medicinos studentams teikianti įmonė, nusikaltimai buvo vykdomi nuo 2023 m. rugsėjo iki 2024 m. gegužės.
Bylos duomenimis, sužinojęs apie Indijos bendrovės teikiamas mokamas internetines pamokas, nepilnametis iš Šiaulių apskrities rado būdą, kaip perimti vaizdo įrašus ir juos parduoti studentams už mažesnį paslaugos mokestį.
„Vaikinas šiuo metu yra sulaukęs pilnametystės, todėl bendrovei priteistą žalą turės atlyginti pats“, – Eltai sakė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Anot teisėsaugos, aptikęs sistemos spragas, vaikinas pašalino technines apsaugos priemones, saugančias vaizdo pamokų autorines teises, ir, perėmęs neviešus bendrovei priklausančius intelektinės nuosavybės elektroninius duomenis, parduodavo užsienio valstybės bendrovei priklausančią vaizdo medžiagą pokalbių programėlės privačiose grupėse. Klientai už vaizdo įrašus nepilnamečiui atsilygindavo kriptovaliuta.
Vyko derybos su Indijos bendrove
Bendrovės atstovai susisiekė su nepilnamečiu ir pasiūlė jam atskleisti savo tapatybę, nutraukti savo neteisėtus veiksmus bei sudaryti susitarimą. Pagal jį vaikinas gautų kompensaciją, jeigu atskleistų programinės įrangos saugumo spragas, lemiančias įmonės elektroninių duomenų pažeidžiamumą.
Tačiau lietuvis nesutiko ir iš bendrovės pareikalavo pusę milijono Indijos rupijų (5,5 tūkst. eurų) išpirkos. Gavęs tokią sumą, vaikinas žadėjo nutraukti vaizdo medžiagos platinimą.
Bylos duomenimis, kai nei šios, nei dar didesnių prašytų išpirkų negavo, nepilnametis dar kartą pareikalavo išpirkos – dabar jau daugiau nei 29 tūkst. eurų. Tokios sumos negavęs, vaikinas pagrasino parduosiantis visą įmonės duomenų bazę privatiems pirkėjams arba atskleisiantis ją nemokamai.
Esant tokiai situacijai užsienio šalies bendrovė 2024 m. kovą kreipėsi į Lietuvos teisėsaugą dėl šių nusikalstamų veikų. Jaunuolis sulaukė kaltinimų ne tik turto prievartavimu, bet ir neteisėtu autorių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimu, neteisėtu elektroninių duomenų perėmimu ir panaudojimu, autorių ar gretutinių teisių objekto neteisėtu atgaminimu, padarymu viešai prieinamo internete bei neteisėtu kopijų platinimu, laikymu. Bendrovė teismui pateikė 70 tūkst. eurų civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti.
Vaikinas teisme apgailestavo
Teisme kaltinamasis pagal jam pareikštą kaltinimą savo kaltę pripažino visiškai, papasakojo apie įvykio aplinkybes. Jis pasakojo, kad visus veiksmus atliko, būdamas namuose, naudodamas savo stacionarų kompiuterį, kurį pats susirinko.
Anot teismo, vaikinas neneigė, kad naudojo užsienio bendrovės teikiamą tapatybės slėpimo paslaugą (VPN) tam, jog nebūtų identifikuotas.
Vaikinas sakė, kad įgijo apie 1 tūkst. vaizdo įrašų, laikė laikmenose, kurias vėliau ir konfiskavo policijos pareigūnai. Kaltinamasis nuyrodė, kad įrašus pardavė 89 asmenims, parduota medžiaga pirkėjams kainavo nuo 20 iki 30 eurų. Jeigu tokią medžiagą studentai būtų pirkę įmonėje, jiems už medžiagą būtų tekę mokėti apie 400 eurų. Jaunuolis teigė, kad taip elgėsi, norėdamas studentams padėti, jog šie medžiagą nusipirktų pigiau, galėtų pasiruošti geriau egzaminams. Kaltinamasis paaiškino, kad už pardavimus iš viso uždirbo 500 ar 600 eurų, gautus pinigus panaudojo domeno mokesčiams, apmokėjo už serverį. Teisme vaikinas gailėjosi, kad padarė nusikaltimus ir atsiprašė.
Skirdamas bausmę, teismas įvertino ir tai, kad jaunuolis parodymų patikrinimo vietoje įmonei atskleidė saugumo spragas. Jaunuolis vizualiai parodė žingsnius bei papasakojo, kokiu būdu jis įsilaužė į platformą ir siuntėsi mokamąją medžiagą. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad kaltinamasis penkias nusikalstamas veikas padarė, būdamas nepilnametis, yra neteistas, administracine tvarka nebaustas, besimokantis gimnazijoje.
Šios mokymo įstaigos direktorius auklėtinį charakterizuoja teigiamai, kaip kūrybingą, darbštų, dalyvaujantį organizuojant klasės ir gimnazijos renginius, atsakingai vykdantį paskirtus įpareigojimus, nevėluojantį į pamokas jauną žmogų.
Šis teismo nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!