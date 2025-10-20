Į prekybos centro apsaugininką šovusiam vyrui skirta trijų su puse metų laisvės atėmimo bausmė

Anksčiau pirmos instancijos teismas D. Varną buvo pripažinęs kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus ir skyrė lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
Apeliacinis teismas šį nuosprendį pakeitė – vilniečiui inkrimuota nusikalstama veika buvo perkvalifikuota ir jis pripažintas kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Taip pat teismas nustatė, jog D. Varnas padarė sunkų sveikatos sutrikdymą dėl nukentėjusio asmens tarnybos pareigų vykdymo, tai yra šovė į žmogų, kuris tuo metu dirbo apsaugininku.
Taip pat, apeliacinės instancijos teismo sprendimu, perkvalifikuota ir kita D. Varnui inkriminuota nusikalstama veika – nuspręsta, kad jis neteisėtai disponavimo dideliu kiekiu šovinių.
Teismas D. Varnui skyrė galutinę 3 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Taip pat nuspręsta padidinti nukentėjusiajam Nerijui Dulksniui šioje byloje priteistos neturtinės žalos sumą iki 20 tūkst. eurų.
Šis Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Bylos duomenimis, D. Varnas 2021 m., spalį, Vilniuje, Loreteos Asanavičiūtės gatvėje esančioje „Rimi“ parduotuvėje, sužalojo apsaugos darbuotoją N. Dulksnį. Konfliktas tarp pirkėjo ir apsaugininko įsiplieskė dėl to, kad D. Varnas nedėvėjo apsauginės kaukės, nors tuomet dėl COVID-19 pandemijos kaukių dėvėjimas buvo privalomas.
Anot teisėsaugos, D. Varnas ir apsaugos darbuotojas susistumdė, o vėliau lauke vyras šovė į apsaugininką iš legaliai laikyto šaunamojo ginklo ir peršovė jam abi kojas.
