Nesitikėkite, kad to nepastebės: įspėja apie labai padidėjusias baudas dėl namo statybų

Pasak statybų kainų eksperto Mindaugo Laučio, vis rečiau pasitaiko atvejų, kad žmonės norėtų namo statybas ištęsti į ilgą laiko tarpą. Tačiau kartais tokių pasitaiko.
„Yra tam tikros taisyklės. Anksčiau būdavo taip, kad pamatus padarei, metams palikai – dabar šito nebėra. Tai labai retai kažkas įrenginėja pamatus ir palieka juos metams. Bet yra niuansų. Pamatus gali tikrai drąsiai pasidaryti ir palikti bet kokiam laikui, bet, pavyzdžiui, su mūru jau taip daryti negalima“, – pasakoja samatele.lt kainų ekspertas M. Laučys.
Viskas priklauso nuo to, kokia medžiaga pasirenkama statyboms, nes kiekviena jų turi skirtingą atsparumą šalčiui.
„Pavyzdžiui, akyto betono, keraminiai blokeliai – jie yra mažiau atsparūs tiems ciklams ir jie gali būti eksploatuojami santykinai neilgą laikotarpį neapdengti, neizoliuoti ir yra tam tikrų medžiagų, kaip pavyzdžiui, silikatiniai blokeliai, kurie gali tarnauti daug ilgesnį laiką ir jiems nieko neatsitiks, nes jie yra atsparesni“, – komentuoja M. Laučys.
Dėl šių niuansų ekspertas rekomenduoja statant namą etapais stengtis kuo greičiau statinį „pakišti po stogų“, o tokias medžiagas kaip dujų silikatas ar akytas betonas – apšiltinti.
Įspėja apie gresiančias baudas
Visgi statyti namą tiek laiko, kiek tik norite, irgi nėra galima. Teisės aktai įpareigoja statybas užbaigti per 3 metus.
„Jeigu jūs pradedat statyti namą ir atliekate dalinę pastato registraciją registrų centre, tai tada aktyvuojasi skaitiklis. Jūs turit paskubėti ir per keletą metų užbaigti – jūs negalite statyti 20 metų, kaip būdavo anksčiau“, – pasakoja specialistas.
Pasak M. Laučio, svarbu atkreipti dėmesį ir į dar vieną aspektą – jeigu namas buvo užregistruotas kaip tam tikro tipo namas su tam tikru aukštų skaičiumi, staiga nusprendus pastatyti papildomą aukštą ir to neįforminus, gresia baudos ir namo nugriovimas.
„Nesvarbu, kad tai yra sodo namas. Jeigu jis norės tą pastatą įregistruoti su nauju tūriu, jis iš karto turės nelegalią statybą ir turės didelių problemų. Tai įteisinti kartais tokį pastatą, tokį pastato pokytį yra gan sudėtinga arba kartais net neįmanoma ir dėl to gali tekti jį nugriauti. Ir vienas labai svarbus momentas – nuo 2024 metų lapkričio 1 d. savavalinės statybos baudos padidėjo dar ženkliau“, – teigia M. Laučys.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite šeštadieniais 9:30 val. per TV6 televiziją!
Straipsnis parengtas pagal TV6 laidą „Statybų gidas“.