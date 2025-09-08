Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija kol kas neteiks siūlymo Seimui dėl namų statybos be leidimų

2025-09-08 07:29 / šaltinis: BNS
2025-09-08 07:29

Aplinkos ministerija Seimui kol kas neteiks siūlymo leisti individualius namus statyti be leidimo, BNS Plius pranešė viceministras Kastytis Žuromskas.

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)

0

Ministras Povilas Poderskis pristatydamas siūlymą balandį teigė, kad įstatymo pakeitimai turėtų būti teikiami Seimo rudens sesijai.

Pasak K. Žuromsko, ministerija idėjos neatsisako, tačiau projektą nukelia tolesniam laikui.

„Pasiūlymas atsisakyti leidimų individualių namų statybai nėra pateiktas (Seimui – BNS), tačiau ministerija šios idėjos neatsisako ir toliau ją analizuoja“, – BNS sakė viceministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot viceministro, ministerija mato teigiamų pokyčių statybos leidimų išdavimų procese, todėl skubotų reformų nesiims.

„Pastaruoju metu aktyviai bendravome su savivaldybėmis, architektais, inžinieriais, viešinome statistiką. Matome teigiamų pokyčių – didėja statybos leidimų išdavimas, trumpėja jų išdavimo terminai, mažėja vėlavimų“, – sakė K. Žuromskas.

„Situacija vis dar nėra labai gerai, tačiau progresas matosi, todėl šiuo metu siekiame tobulinti esamą sistemą, nesiimdami skubių reformų, bet toliau kaupdami duomenis ir vertindami galimas alternatyvas ateičiai“, – pridūrė jis.

Praėjusią savaitę ministerija pranešė Seimo rudens sesijai pateikusi 15 įstatymų projektų, tarp kurių – ir siūlomi pokyčiai statybos sektoriuje.

BNS rašė, kad P. Poderskis balandį teigė, jog atsisakius leidimų procedūros trumpėtų nuo vienerių metų iki 3-4 mėnesių, o savivaldybės galėtų daugiau dėmesio skirti didesniems projektams.

Tuo metu K. Žuromskas sakė, kad priėmus tokį siūlymą būtų griežtinama ir kontrolė.

Jo teigimu, baudos už neteisėtą statybą projektuotojams galėtų didėti iki 15-20 tūkst. eurų, taip pat būtų griežtinama architektų atestato kontrolė – už pažeidimus jis būtų atimamas dvejiems arba trejiems metams, o ne stabdomas šešiems mėnesiams, kaip dabar.

Anot ministerijos, šiuo metu Lietuvoje kasmet išduodama apie 12-13 tūkst. leidimų statybai, iš jų 70 proc. – individualiems namams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

