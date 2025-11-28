 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Manto Wizard gyvenimo magija: namuose visada turi būti šis daiktas

2025-11-28 16:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 16:24

Jau šį šeštadienį laidoje „Pasidaryk pats“ žiūrovų laukia ypatingas epizodas – netradicinis susitikimas su vienu garsiausių Lietuvos magų – Mantu Wizard. Mantas Wizard – ne tik profesionalus iliuzionistas, bet ir kūrybingas menininkas, savo pasirodymuose jungiantis magiją, teatrą ir improvizaciją. Daugiau nei penkiolika metų scenos patirties leido jam tapti viena labiausiai atpažįstamų figūrų Lietuvos magijos scenoje.

Jau šį šeštadienį laidoje „Pasidaryk pats“ žiūrovų laukia ypatingas epizodas – netradicinis susitikimas su vienu garsiausių Lietuvos magų – Mantu Wizard. Mantas Wizard – ne tik profesionalus iliuzionistas, bet ir kūrybingas menininkas, savo pasirodymuose jungiantis magiją, teatrą ir improvizaciją. Daugiau nei penkiolika metų scenos patirties leido jam tapti viena labiausiai atpažįstamų figūrų Lietuvos magijos scenoje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors šiandien Mantas mylimas ir pripažintas, jo kelias nebuvo lengvas. Ilgą laiką stovėjo prie darbo stalo, eksperimentavo su triukais ir sulaukė skeptiškų žvilgsnių – daugelis galvojo, kad tik Holivudo žvaigždės, tokios kaip David Copperfield, gali būti magai. Nepaisant to, Mantas nuosekliai kūrė savo unikalų stilių ir tikrą magijos meną. 

REKLAMA
REKLAMA

Mantas Wizard
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Wizard

Šiandien jis dirba intensyviai ir kartu su trimis savo mokytojais tobulina kiekvieną triuką. Ir jei manote, kad su dirbtiniu intelektu galima tapti magu – klystate. Tikras magas ir tikrąją magiją gali kurti tik žmogus.

REKLAMA

Namai paskendę žvakių šviesoje

Šį šeštadienį Mantas apsilankys pas Audrių Bružą, kad kartu atnaujintų jo rekvizitų dėžę.

Kur Mantas ir magija – ten vyraus teptukai, dažai ir kūrybinė energija. Šiltas ir nuoširdus pokalbis tarp Manto ir Audriaus atvers tikrąją mago pusę, leis suprasti, kokius namus svajoja turėti pats Mantas, kaip įsivaizduoja savo erdves ir kur laikytų savo rekvizitus – nes Mantui svarbi ne tik scena, bet ir vizija, kaip kuriama magija gyvenime.

REKLAMA
REKLAMA

Mantas papasakojo, kad niūrus lapkričio periodas ir tamsa Lietuvoje jo visai negąsdina. Tai jam kaip tik jaukumo ir atradimų metas. Jo namai visuomet paskendę žvakių šviesoje – čia jis kuria jaukumą ir gerą nuotaiką, mėgsta vakarus, skirtus ramybei ir kūrybai.

Laida „Pasidaryk pats“ ne tik pristatys kūrybinį procesą, bet ir atskleis magijos meną kitaip – kaip gyvenimo būdą, iššūkius, aistrą ir įkvėpimą. Žiūrovai galės stebėti, kaip paprasti daiktai virsta magiškais rekvizitais, ir pamatyti unikalią, įkvepiančią kūrybos magiją.

„Pasidaryk pats“ šeštadienį 9.30 per TV3!

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų