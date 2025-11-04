 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Parduodamas išskirtinis butas Lietuvoje: užėjus į vidų apstulbtų dažnas

2025-11-04 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 12:20

Pasidairius po nekilnojamojo turto skelbimus internete galima aptikti išskirtinį būstą – tai Jonavos miesto centre ištaigingu stiliumi įrengtas trijų kambarių butas. Nors būsto kaina siekia 1 643 eurus už kvadratinį metrą, vis tik susidomėjusių tikrai netrūksta.

Parduodamas išskirtinis butas Lietuvoje: užėjus į vidų apstulbtų dažnas (nuotr. Capital team)
18

Pasidairius po nekilnojamojo turto skelbimus internete galima aptikti išskirtinį būstą – tai Jonavos miesto centre ištaigingu stiliumi įrengtas trijų kambarių butas. Nors būsto kaina siekia 1 643 eurus už kvadratinį metrą, vis tik susidomėjusių tikrai netrūksta.

REKLAMA
1

Šiuo išskirtiniu skelbimu pasidalijo „Capital team“ nekilnojamojo turto ekspertė Marija Švilpauskė-Damaševičiūtė. Ji sutiko parodyti parduodamą būstą ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išskirtinis parduodamas būstas Jonavoje
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Išskirtinis parduodamas būstas Jonavoje

Butas – pačiame miesto centre

Kaip pasakojo ekspertė, būstas yra pačiame Jonavos miesto centre, Stanislovo Gedimino Ilgūno gatvėje. Tai – išskirtinis butas, turintis savų privalumų.

REKLAMA
REKLAMA

„Butas turintis nuosavą (privatų / atskirą) įėjimą. Prie buto yra valstybinės žemės dalis, savininkas apsitvėrė ir suformavo puikią veją / gėlynus su pavėsine jaukiems vakarams.

REKLAMA

Visa teritorija sutvarkyta, išklota trinkelėmis. Taip pat greta buto yra stoginė automobiliui. Labai  primena nuosavo namo gerbuvį.

Kaimynų taip pat beveik nėra (tiesa, yra keletas naudojamų patalpų su įėjimu iš kitos pusės), nes butas suformuotas senos statybos name, buvusiose anuomet mokytojų bendrabučio patalpose“, – pasakojo pašnekovė.

Bute galima pamatyti gausybę įvairių nestandartinių, pirmą kartą matomų detalių, nes, kaip sakė M. Švilpauskė-Damaševičiūtė, turėjo pomėgį antikvarui. 

REKLAMA
REKLAMA

Ji teigė, kad netgi sanitariniai mazgai yra sujungti į vieną visumą. Taip pat bute yra smulkių detalių, kurios yra tiksliai pritaikytos išskirtinai šiam būstui.

„Patys šeimininkai šiuo metu įsirenginėja nuosavą namą, todėl pardavinėja šį butą. Klientai – niekuo neypatingi žmonės, tiesiog mėgstantys išskirtinį stilių“, – sakė ji.

Būsto skelbimą galima rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kūrybos studija prieš (nuotr. pranešimo spaudai)
37 kv. metrų patalpą pakeitė neatpažįstamai: sunku patikėti, kad tai ta pati erdvė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų