Parduodamas išskirtinis butas Lietuvoje: užėjus į vidų apstulbtų dažnas

Šiuo išskirtiniu skelbimu pasidalijo „Capital team“ nekilnojamojo turto ekspertė Marija Švilpauskė-Damaševičiūtė. Ji sutiko parodyti parduodamą būstą ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.
Butas – pačiame miesto centre
Kaip pasakojo ekspertė, būstas yra pačiame Jonavos miesto centre, Stanislovo Gedimino Ilgūno gatvėje. Tai – išskirtinis butas, turintis savų privalumų.
„Butas turintis nuosavą (privatų / atskirą) įėjimą. Prie buto yra valstybinės žemės dalis, savininkas apsitvėrė ir suformavo puikią veją / gėlynus su pavėsine jaukiems vakarams.
Visa teritorija sutvarkyta, išklota trinkelėmis. Taip pat greta buto yra stoginė automobiliui. Labai primena nuosavo namo gerbuvį.
Kaimynų taip pat beveik nėra (tiesa, yra keletas naudojamų patalpų su įėjimu iš kitos pusės), nes butas suformuotas senos statybos name, buvusiose anuomet mokytojų bendrabučio patalpose“, – pasakojo pašnekovė.
Bute galima pamatyti gausybę įvairių nestandartinių, pirmą kartą matomų detalių, nes, kaip sakė M. Švilpauskė-Damaševičiūtė, turėjo pomėgį antikvarui.
Ji teigė, kad netgi sanitariniai mazgai yra sujungti į vieną visumą. Taip pat bute yra smulkių detalių, kurios yra tiksliai pritaikytos išskirtinai šiam būstui.
„Patys šeimininkai šiuo metu įsirenginėja nuosavą namą, todėl pardavinėja šį butą. Klientai – niekuo neypatingi žmonės, tiesiog mėgstantys išskirtinį stilių“, – sakė ji.
