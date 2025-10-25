Jūsų kriauklė niekada neužsikimš: štai ką reikia padaryti

Specialistai perspėja, kad žvarbūs spalio orai ir artėjanti žiema gali sukelti rimtų problemų, jei kanalizacija nebus tinkamai prižiūrima, rašo express.co.uk.
Kodėl spalį užsikemša vamzdžiai
Kai lauke siaučia šalčiai bei liūtys, niekas nenori stebėti, kaip vanduo kaupiasi jų kieme, ar, dar blogiau, ima sunktis į namo pamatus.
Tokios situacijos dažnai kyla, kai lietaus vanduo nebegali pratekėti per užsikimšusius lauko kanalizacijos vamzdžius. Kanalizacijos sistema tiesiog nepajėgia susidoroti su dideliu vandens kiekiu.
Actas ir soda – paprastas būdas išvengti problemų
Dėl to gyventojams patariama per virtuvės kriauklę į vamzdžius pilti actą – tai padeda išlaikyti vamzdžius švarius ir pratekamus. Jei jūsų lauko kanalizacija dažnai užsikemša, nebūtina leisti pinigų brangioms cheminėms priemonėms.
Actas ir kepimo soda gali padaryti tą patį – ir daug pigiau. Tinklalapis „Wolseley“ aiškina:
„Lauko kanalizacijos atlieka daugybę svarbių funkcijų – nuo buitinių nuotekų iki lapų ir kitų lauko šiukšlių surinkimo. Todėl jos gali lengvai užsikimšti, bet jas išvalyti nėra sudėtinga, tai galima padaryti ir patiems.“
Prevenciniai patarimai
„Wolseley“ pataria kontroliuoti, kas patenka į vamzdžius: „Jei kanalizacija jungiasi su jūsų namų sistema, pasirūpinkite, kad niekas nepiltų aliejaus ar kavos tirščių tiesiai į kriauklę – tai vienos dažniausių užsikimšimų priežasčių.“
Taip pat rekomenduojama ant lauko kanalizacijos angų uždėti groteles ar filtrus, kurie sulaiko lapus ir kitas sodo šiukšles. Namų viduje verta naudoti mažus filtrus kriauklėse ir dušuose – jie sulaiko maisto likučius ir plaukus.
„Jei vamzdžiai vis tiek dažnai užsikemša, galima profilaktiškai naudoti kepimo sodą, actą ar nedidelius kiekius cheminio valiklio – tai padės ilgiau išlaikyti pratekėjimą“, – pataria specialistai.
Kaip teisingai naudoti actą ir sodą
Tinklalapis „Plumbcare“ pateikia paprastą būdą, kaip atkimšti užsikimšusią kriauklę:
„Sumaišykite 2 dalis kepimo sodos ir 1 dalį druskos, supilkite į kriauklę. Pašildykite 4 dalis acto ir užpilkite ant sodos bei druskos mišinio. Mišinys ims putoti ir šnypšti. Leiskite jam veikti 15 minučių, tuomet viską nuskalaukite karštu vandeniu.“
Šis metodas laikomas ne tik pigia, bet ir ekologiška alternatyva cheminiams valikliams – todėl ekspertai rekomenduoja jį taikyti bent kartą per mėnesį, ypač rudenį.
