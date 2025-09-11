Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Verdantis vanduo bėga per puodo kraštus? 1 gudrybė jį sustabdys turbo greičiu

2025-09-11 16:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 16:50

Kartais paprasti kasdieniai daiktai virtuvėje gali padaryti tikrą stebuklą – apie tai pasakoja viena „TikTok“ naudotoja. Ji parodė, kaip paprastas, namuose esantis daiktas, gali sustabdyti verdantį vandenį, kuris įprastai išsilieja per puodo kraštus.

Verdantis vanduo (nuotr. 123rf.com)

Kartais paprasti kasdieniai daiktai virtuvėje gali padaryti tikrą stebuklą – apie tai pasakoja viena „TikTok“ naudotoja. Ji parodė, kaip paprastas, namuose esantis daiktas, gali sustabdyti verdantį vandenį, kuris įprastai išsilieja per puodo kraštus.

REKLAMA
1

„TikTok“ naudotoja, pasivadinusi „Kristyehmer“, savo eksperimentu parodė, kaip į verdantį ir per kraštus besiliejantį puodo vandenį įmestas ledo kubelis akimirksniu sustabdo virimą ir neleidžia skysčiui išsilieti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas ledo kubelis gali akimirksniu sulėtinti vandens virimą

Neįtikėtina, bet tam yra geras mokslinis paaiškinimas – ledo kubelis iš tiesų sustabdo vandens virimo procesą. Tinklapyje physics.stackexchange.com rašoma:

REKLAMA
REKLAMA

„Kai verdate vandenį puode, pagrindas įkaista gan greitai, bet vandeniui užvirti reikia kiek daugiau laiko.

REKLAMA

Dėl įvairių priežasčių vanduo verda lėčiau, kitaip tariant, karščio šaltinis ne iš karto perduoda kaitrą visam puode esančiam vandeniui. Jei į verdantį vandenį įmetate ledo kubelį, vanduo labai greitai atvėsta ir nustoja virti.

Tuomet ir vėl prireikia trupučio laiko, kol karštis įkaitina vandenį iki virimo temperatūros. Reikia turėti omenyje keletą dalykų – pavyzdžiui, jei į didelį puodą su vandeniu įmesite tik labai mažą ledo kubelį, atvėsinsite tik nedidelę dalį vandens pačiame paviršiuje, todėl galite nė nepastebėti, kad vanduo buvo nustojęs virti.“

„TikTok“ Kristyehmer pripažino, kad geriausia būtų buvę tiesiog sumažinti kaitrą, bet įmesti ledo kubelį buvo „greitesnis sprendimas“. Po vaizdo įrašu paliktuose komentaruose žmonės sakė, kad dar vienas būdas yra ant puodo uždėti medinį šaukštą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų