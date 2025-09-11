Verdantis vanduo bėga per puodo kraštus? 1 gudrybė jį sustabdys turbo greičiu

„TikTok“ naudotoja, pasivadinusi „Kristyehmer“, savo eksperimentu parodė, kaip į verdantį ir per kraštus besiliejantį puodo vandenį įmestas ledo kubelis akimirksniu sustabdo virimą ir neleidžia skysčiui išsilieti.
Vienas ledo kubelis gali akimirksniu sulėtinti vandens virimą
Neįtikėtina, bet tam yra geras mokslinis paaiškinimas – ledo kubelis iš tiesų sustabdo vandens virimo procesą. Tinklapyje physics.stackexchange.com rašoma:
„Kai verdate vandenį puode, pagrindas įkaista gan greitai, bet vandeniui užvirti reikia kiek daugiau laiko.
Dėl įvairių priežasčių vanduo verda lėčiau, kitaip tariant, karščio šaltinis ne iš karto perduoda kaitrą visam puode esančiam vandeniui. Jei į verdantį vandenį įmetate ledo kubelį, vanduo labai greitai atvėsta ir nustoja virti.
Tuomet ir vėl prireikia trupučio laiko, kol karštis įkaitina vandenį iki virimo temperatūros. Reikia turėti omenyje keletą dalykų – pavyzdžiui, jei į didelį puodą su vandeniu įmesite tik labai mažą ledo kubelį, atvėsinsite tik nedidelę dalį vandens pačiame paviršiuje, todėl galite nė nepastebėti, kad vanduo buvo nustojęs virti.“
„TikTok“ Kristyehmer pripažino, kad geriausia būtų buvę tiesiog sumažinti kaitrą, bet įmesti ledo kubelį buvo „greitesnis sprendimas“. Po vaizdo įrašu paliktuose komentaruose žmonės sakė, kad dar vienas būdas yra ant puodo uždėti medinį šaukštą.
