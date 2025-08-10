Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Išgėręs šalto vandens vyras prarado sąmonę: perspėja saugotis

2025-08-10 11:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 11:25

Prieš kelerius metus pasaulį apskriejo vyro, kuris išgėręs šalto vandens vos nenumirė, istorija. Šiandien ši istorija vėl plinta socialiniuose tinkluose  – ja dalijamasi siekiant perspėti žmones apie galimus tokio veiksmo pavojus.

Išgėręs šalto vandens vyras prarado sąmonę: dabar įspėja kitus (tv3.lt fotomontažas)

Prieš kelerius metus pasaulį apskriejo vyro, kuris išgėręs šalto vandens vos nenumirė, istorija. Šiandien ši istorija vėl plinta socialiniuose tinkluose  – ja dalijamasi siekiant perspėti žmones apie galimus tokio veiksmo pavojus.

Adamas Schaubas iš Hiustono, Teksaso, pasakojo, kad nelaimė įvyko, kai jis dirbo 37 laipsnių karštyje. Norėdamas atsivėsinti, jis išgėrė du butelius ledinio vandens ir įlipo į sunkvežimio kabiną, kur veikė oro kondicionierius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau įlipęs į kabiną, Adamas staiga ėmė jaustis „keistai“, o paskui pradėjo matyti dėmes. „Mane labai pykino, pradėjo dilgčioti rankas ir kojas“, – pasakojo Adamas.

Šaltas vanduo sukėlė organizmo šoką

Jis atidarė sunkvežimio duris ir net nespėjo susivokti, kaip veidu krito ant žemės. Išsigandęs Adamo tėtis puolė prie jo, apvertė ir nušluostė veidą. Adamas kelias minutes nerodė gyvybės ženklų, todėl buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai.

Medikai Adamui pasakė, kad šaltas vanduo jam sukėlė šoką. Gydytoja Sarah Jarvis, „The Sun“ sakė, kad Adamas patyrė ekstremalų „ledų galvos“ (angl. „ice cream head“) atvejį.

Ji paaiškino: „Jei labai greitai išgeriate ką nors labai šalto, šis šaltis jūsų burnoje stimuliuoja aplinkinius nervus. Tai lemia greitą smulkių kraujagyslių susitraukimą ir išsiplėtimą sinusuose.“

Smegenys šių nervų pranešimus supranta kaip ateinančius iš jūsų kaktos, nes tas pats nervas aprūpina jūsų kaktą. Kai tai įvyksta, paprastai jaučiate staigų skausmą, dėl to gali svaigti galva, rašoma thesun.co.uk.

„Visi simptomai, kuriuos jis pateikė, skamba alpimas, kuris dažnai kyla dėl kraujo trūkumo smegenyse“, – pridūrė gydytoja. Gydytoja Jarvis sakė, kad neretai žmonės blogai jaučiasi dėl to, kad per greitai išgeria šaltų skysčių. Ji rekomendavo to vengti.

Po šio incidento Adamas buvo informuotas, kad, siekiant atsivėsinti, geriausia gerti šaltą vandenį, bet tik gurkšniais. Tuo tarpu kambario temperatūros vandenį geriau gerti, jei reikia greitos rehidratacijos (skysčių ir druskų balanso atstatymas).

Kas nutinka, kai žmogų ištinka šiluminis šokas?

Dėl šalto vandens šoko greitai susitraukia odos kraujagyslės ir padažnėja žmogaus širdies ritmas. Padidėjus kraujospūdžiui, širdis turi dirbti sunkiau ir patiria įtampą.

Tai gali sukelti bet kokio amžiaus žmonių širdies sustojimą. kai kuriais atvejais šalto vandens šokas gali sukelti skendimą, jei esate vandenyje, nes dėl staigaus odos atvėsimo vandenyje žmonės gali užspringti

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

