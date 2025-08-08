Esporto žaidėjo emocinga reakcija po pralaimėjimo Las Vegase apskriejo pasaulį – paaiškėjo tikroji to priežastis

„Fatal Fury: City of the Wolves“ žaidimo atkrintamosiose varžybose „KojiKOG“ susitiko su 37-erių tautiečiu Goichi Kishida – „GO1“. „KojiKOG“ šią dvikovą pralaimėjo, o tada susiėmė už galvos ir, atrodė, ėmė rėkti. Kai kurie žiūrovai pagalvojo, kad „KojiKOG“ prasidėjo panikos priepuolis. Tiesa, jo varžovas tuo metu tik šypsojosi ir skėsčiojo rankomis.
I swear to God I'm not making fun of this dude but NO ONE HAS EVER LOOKED LIKE THEY SUFFERED LIKE THIS IN HUMAN HISTORY pic.twitter.com/JekIbl1F0a— kayos (@kayos_o) August 3, 2025
Vėliau buvo paaiškinta, kad tai nebuvo joks panikos priepuolis ir kad tokios reakcijos po mačų „KojiKOG“ nėra naujiena. Kažką panašaus buvo galima pamatyti dar 2015 m., kai tie patys žaidėjai susitiko tarpusavyje. Teigiama, kad „KojiKOG“ po pastarojo pralaimėjimo tiesiog nusprendė dar kartą papokštauti, o jo reakcija apskriejo pasaulį – vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas dešimtis milijonų kartų.
„GO1“ galiausiai tapo viso turnyro nugalėtoju ir pelnė 15 tūkst. JAV dolerių prizą. „KojiKOG“ vėliau pralaimėjo dar vieną mačą, nepateko tarp 4 geriausių žaidėjų ir tenkinosi 4800 JAV dolerių prizu.
