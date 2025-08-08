Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > eSportas

Esporto žaidėjo emocinga reakcija po pralaimėjimo Las Vegase apskriejo pasaulį – paaiškėjo tikroji to priežastis

2025-08-08 19:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 19:12

Las Vegase (JAV) praėjusią savaitę vyko „Evolution Championship Series 2025“ esporto turnyras, po kurio visą pasaulį apskriejo 38-erių Japonijos žaidėjo Kazuyuki Koji – „KojiKOG“ reakcija.

Mačo akimirka | „Stop“ kadras

Las Vegase (JAV) praėjusią savaitę vyko „Evolution Championship Series 2025" esporto turnyras, po kurio visą pasaulį apskriejo 38-erių Japonijos žaidėjo Kazuyuki Koji – „KojiKOG" reakcija.

0

„Fatal Fury: City of the Wolves“ žaidimo atkrintamosiose varžybose „KojiKOG“ susitiko su 37-erių tautiečiu Goichi Kishida – „GO1“. „KojiKOG“ šią dvikovą pralaimėjo, o tada susiėmė už galvos ir, atrodė, ėmė rėkti. Kai kurie žiūrovai pagalvojo, kad „KojiKOG“ prasidėjo panikos priepuolis. Tiesa, jo varžovas tuo metu tik šypsojosi ir skėsčiojo rankomis.

Vėliau buvo paaiškinta, kad tai nebuvo joks panikos priepuolis ir kad tokios reakcijos po mačų „KojiKOG“ nėra naujiena. Kažką panašaus buvo galima pamatyti dar 2015 m., kai tie patys žaidėjai susitiko tarpusavyje. Teigiama, kad „KojiKOG“ po pastarojo pralaimėjimo tiesiog nusprendė dar kartą papokštauti, o jo reakcija apskriejo pasaulį – vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas dešimtis milijonų kartų.

„GO1“ galiausiai tapo viso turnyro nugalėtoju ir pelnė 15 tūkst. JAV dolerių prizą. „KojiKOG“ vėliau pralaimėjo dar vieną mačą, nepateko tarp 4 geriausių žaidėjų ir tenkinosi 4800 JAV dolerių prizu.

