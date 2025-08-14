Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skambina pavojaus varpais: žmonėms jau trūksta vandens, imamasi ekstremalių priemonių

2025-08-14 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 09:08

 Siekdama kovoti su vandens stygiumi kai kuriose Anglijos dalyse, Didžiosios Britanijos aplinkosaugos agentūra ragina žmones imtis neįprastų priemonių. Siekiant taupyti vandenį, gyventojai esą turėtų iš savo įrenginių ištrinti senus elektroninius laiškus ir nuotraukas. Anot agentūros, duomenų centrai savo sistemoms aušinti sunaudoja didelius vandens kiekius. Jei reikės apdoroti mažiau duomenų, reikės ir mažiau aušinti.

Vandens čiaupas (Tomas Urbelionis/Fotobankas)

 Siekdama kovoti su vandens stygiumi kai kuriose Anglijos dalyse, Didžiosios Britanijos aplinkosaugos agentūra ragina žmones imtis neįprastų priemonių. Siekiant taupyti vandenį, gyventojai esą turėtų iš savo įrenginių ištrinti senus elektroninius laiškus ir nuotraukas. Anot agentūros, duomenų centrai savo sistemoms aušinti sunaudoja didelius vandens kiekius. Jei reikės apdoroti mažiau duomenų, reikės ir mažiau aušinti.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agentūra taip pat ragina gyventojus trumpiau praustis po dušu. Be to, būtina sutaisyti nesandarius tualetus ir užsukti vandens čiaupus valantis dantis ar skutantis.

REKLAMA
REKLAMA

Šis pusmetis Anglijoje yra sausiausias nuo 1976 m. Šiuo metu, institucijos teigimu, fiksuojamas „visai šaliai reikšmingas“ vandens trūkumas. Penkiuose regionuose, įskaitant Jorkšyrą ir Mančesterį, įsitvirtinusi sausra. Dar šešiuose regionuose taip pat tęsiasi sausi orai.

REKLAMA

Žemės ūkio agentūra „National Farmers Union“ (NFU) konstatuoja, kad vandens trūkumas paveikė ir derlių. Pasak viceprezidentės Rachel Hallos, kai kurios teritorijos praneša apie didelius nuostolius, „kurie gali turėti pragaištingų finansinių padarinių ir neigiamai paveikti visą šalies derlių“.

Daugelio upių ir užtvankų vandens lygis JK yra žemesnis nei įprasta šiam metų laikui. Tai jau sukėlė ribojimų: Jorkšyre prieš kelias savaites buvo uždrausta iš žarnų laistyti sodus. Duomenys rodo, kad tai leido 10 proc. sumažinti vandens suvartojimą privačiuose namų ūkiuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų