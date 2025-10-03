Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pelėsio namuose neliks nė kvapo: štai ką reikia padaryti

2025-10-03 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 14:20

Pelėsis – žodis, keliantis nerimą daugeliui namų savininkų. Jis ne tik sugadina turtą, bet ir gali kelti rimtų sveikatos problemų – apsunkinti kvėpavimą, sustiprinti astmą ar alergijas.

Pelėsis namuose (nuotr. Shutterstock.com)

0

Blogiausia, kad jis plinta greitai – tinkamomis sąlygomis pelėsis gali išsivystyti vos per 24–48 valandas, rašoma express.co.uk.

Taip pat pelėsis mėgsta slėptis tamsiose, šiltose ir drėgnose vietose, tad kartais ilgai apie jį nesužinome. Vis dėlto ekspertai sutaria – yra patikimų būdų, kurie padeda „pašalinti“ pelėsį ir „neleisti jiems sugrįžti“.

Ragino naudoti actą

Valymo specialistė Sarah Dempsey pataria pradėti nuo paprasčiausių priemonių.

Anot jos, daugelio paviršių valymui tinkamas komerciniai pelėsių ir grybelio valikliai, vis dėlto tuo pačiu ji pabrėžia, kad cheminės priemonės gali pažeisti kai kurias dangas, todėl tuomet geriau rinktis natūralų sprendimą – baltąjį actą.

„Acto tirpalas veikia ypač efektyviai, jis valo, dezinfekuoja ir naikina iki 82 procentų pelėsio rūšių, įskaitant juodąjį pelėsį“, – teigia ekspertė.

Ji patarė actą naudoti neskiestą: užpurkšti ant pažeisto paviršiaus, palikti valandai, o vėliau nuvalyti ir leisti vietai išdžiūti. Kvapas, anot jos, greitai išsisklaido.

Taip pat ji pasakojo, kad svarbu yra ne tik pašalinti pelėsį, bet ir užkirsti kelią jo sugrįžimui. Didžiausią reikšmę čia turi ventiliacija ir tinkama temperatūra.

„Pelėsis atsiranda dėl per didelės drėgmės, prastos oro cirkuliacijos ir žemų temperatūrų. Todėl būtina reguliariai vėdinti kambarius, ypač vonios ir virtuvės erdves, kur kaupiasi garai nuo dušų ar maisto gamybos“, – aiškina Sarah Dempsey.

Ji rekomenduoja naudoti virtuvės gartraukius, vonios ventiliatorius, atidaryti langus, o verdant dengti puodus dangčiais. Naudinga ir reguliariai nuvalyti kondensatą nuo langų bei veidrodžių.

Dar vienas iššūkis – drabužių džiovinimas patalpose. Jei juos kabinate ant radiatorių ar džiovyklės, ekspertė pataria naudoti oro sausintuvą arba laikyti langus pravirus.

Jei pelėsis vis tiek grįžta, priežastis gali slypėti giliau – netinkamai izoliuotose sienose, užsikimšusiuose lietvamzdžiuose ar drėgmės izoliacijos trūkume. Tokiais atvejais būtina pašalinti ne tik pasekmes, bet ir pačią priežastį su specialistų pagalba.

Į viršų