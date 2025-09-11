Butas Vilniuje parduotas už 2,2 mln. eurų: štai ką gaus už tokią sumą

„Mūsų duomenys rodo, kad šis sandoris patenka tarp 10 brangiausių butų per pastaruosius metus Vilniuje. Pilnai įrengus šį butą, jo vertė gali siekti ir 3 mln. eurų. Tokio tipo pirkėjai neieško kompromisų tarp vietos, kokybės ir komforto“, – pranešime cituojama bendrovės „Domė“ vadovė Inga Navickaitė.
Bendrovės vystomame projekte esantis „Žygimantų 12“ butas rekordininkas yra 181 kv. m ploto, kartu su butu įsigytos dvi požeminio automobilių stovėjimo vietos.
Įrengiant butą bus įgyvendinti nestandartiniai sprendimai – planuojamas aptarnaujančio personalo kambarys, 70 kv. m svetainė su vaizdu į upę ir keli miegamieji. Sandorio kvadratinio metro kaina siekia 11 tūkst. eurų.
„Vien per pastaruosius metus sostinėje buvo parduoti 3 butai kurių kaina viršijo 2 mln. eurų. Brangiausias iš jų kainavo net 3,3 mln. eurų ir yra beveik 350 kv.m. ploto – šis butas Paupyje sumušė brangiausiai parduoto buto rekordus visoje Lietuvoje.
Pastebime, kad prabangaus buto segmentas sostinėje itin populiarėja – per paskutinius 12 mėnesių sudaryta 13 sandorių, kurių vertė viršija 1 mln. eurų”, – pasakoja I. Navickaitė.
Pasak jos, prabangūs butai dažniausiai parduodami prestižiniuose rajonuose netoli miesto centro. Jie pasižymi išskirtine lokacija – arti upės, su panoraminiais vaizdais ir aukštu privatumo lygiu.
Dažniausiai šioje kategorijoje parduodami penthauso tipo apartamentai su didelėmis terasomis, aukštomis lubomis ir didesniu automobilių stovėjimo vietų skaičiumi. Tokio segmento butai išsiskiria dideliu plotu – nuo 150 iki 350 kv. m.
„Tokio tipo pirkėjai nori visko iš karto – aukščiausios kokybės būsto miesto centre, kuris atitiktų jų gyvenimo būdą ir tempą. Tokio būsto paieškos užtrunka ilgiau, nes pasiūla, atitinkanti keliamus reikalavimus, yra gana ribota“, – pasakoja I. Navickaitė.
Pasak jos, tokius sprendimus siūlo ir „Žygimantų 12“ projektas, kur kvadratinio metro kaina svyruoja nuo 6,4 iki 11,7 tūkst. eurų. Vyno rūsiai, erdvios terasos ir konsjeržo paslaugos tik papildo būsto lokaciją senamiestyje su vaizdu į Nerį.
