  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Kovas dėl taurės tęs ne visi lietuviai

2025-12-04 09:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 09:43

Trečiadienį keletas lietuvių turintys klubai žaidė savo šalių taurės varžybose.

Edgaras Utkus | Klubo nuotr.

Trečiadienį keletas lietuvių turintys klubai žaidė savo šalių taurės varžybose.

0

Briugės „Cercle“ iškrito iš Belgijos taurės aštuntfinalio, kuriame 1:3 nusileido svečiams „Gent“ futbolininkams. „Cercle“ gretose visą mačą žaidė gynėjas Edgaras Utkus, kuris, verta paminėti, buvo išrinktas geriausiu klubo žaidėju lapkričio mėnesį.

Į Kroatijos taurės ketvirtfinalį žengė „Rijeka“ ekipa, kuri svečiuose 4:1 nugalėjo „Zdralovi“ klubą. Justas Lasickas šiose rungtynėse liko ant „Rijeka“ klubo suolo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš kovos dėl Slovakijos taurės pasitraukė Gyčio Paulausko ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas, kuris aštuntfinalyje 0:3 pralaimėjo Dunaiska Stredos DAC klubui. Pralaimėjusių gretose G. Paulauskas žaidė nuo 69 minutės

Tuo metu Albanijos taurėje visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, kuris 72 minutę gavo geltoną kortelę, o jo ginamas „Elbasani“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Teuta“ klubu.

Turkijos taurėje kvalifikacinį etapą įveikė Modesto Vorobjovo „Istanbulspor“ klubas, kuris net 6:0 sutriuškino „Sariyer“ klubą. Tiesa, M. Vorobjovas šioms rungtynėms nebuvo registruotas.

