  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Bucks“ pergalę prieš „Pistons“ kalė Porteris, tapęs lyderiu po Antetokounmpo traumos

2025-12-04 10:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 10:01

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) daug kainavusią pergalę pasiekė Milvokio „Bucks" (10/13).

G.Antetokounmpo negalėjo tęsti rungtynių (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) daug kainavusią pergalę pasiekė Milvokio „Bucks“ (10/13).

Viskonsino klubas namie 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24) įveikė Detroito „Pistons“ (17/5).

Sužaidus vos tris minutes traumą patyrė Giannis Antetokounmpo, suklupęs nekontaktinėje situacijoje. Graikas patempė dešiniąją blauzdą, jo laukia magnetinio rezonanso tyrimas.

Be lyderio likę „Bucks“ pralaimėjo pirmąją ketvirtį (21:30), bet vėliau atsitiesė ir palaikė konkurencingą rezultatą.

Trečiajame kėlinyje apsižodžiavo Isaiah Stewartas ir Bobby Portisas. Abu puolėjai buvo nubausti techninėmis pražangomis, o ir anksčiau šią nuobaudą gavusiam „Pistons“ puolėjui tai virto kelione į rūbinę.

Likus žaisti pusantros minutės Jericho Simsas dvitaškiu su pražanga persvėrė rezultatą (109:108), o apsikeitus nerezultatyviomis atakomis „Bucks“ atsilaikė baudų metimų lenktynėse.

Lyderio vaidmens iškritus G.Antetokounmpo ėmėsi Kevinas Porteris – 35 minutės, 26 taškai (5/10 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 2 atkovoti, 2 perimti ir 7 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

„Bucks“ beveik neklydo nuo baudų metimo linijos (20/21, 95 procentai), o „Pistons“ susidūrė su nesklandumais puolime, „iš žaidimo“ atakavę vos 40 procentų taiklumu (38/95).

Tikslumo stigo ir komandos žvaigždei Cade’ui Cunninghamui – 35 minutės, 17 taškų (4/8 dvitaškių, 1/7 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas bei 2 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai ir pražanga.

Trylikos pergalių seriją neseniai fiksavę „Pistons“ pralaimėjo trečią kartą per penkis pastaruosius susitikimus.

Pirmi Rytų konferencijojoe liekantys „Pistons“ savo arenoje sutiks Portlando „Trail Blazers“ (9/13), dešimti Rytuose žengiantys „Bucks“ namie priims Filadelfijos „76ers“ (11/9).

„Pistons“: Tobiasas Harrisas 20 (5/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Cade’as Cunninghamas 17 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 1/7 tritaškių), Jadenas Ivey 15 (6 atk. kam.), Ausaras Thompsonas 10 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Javonte Greenas ir Paulas Reedas (7 minutės) po 9, Jalenas Durenas 8 (6 atk. kam.).

„Bucks“: Kevinas Porteris 26 (3/8 tritaškių, 7 rez. perd., 7 klaidos), Ryanas Rollinsas 22 (1/6 tritaškių, 8 rez. perd.), A.J.Greenas 19 (5/11 tritaškių), Jericho Simsas 15 (14 atk. kam., 7/7 dvitaškių), Bobby Portisas 13 (2/8 tritaškių, 9 atk. kam., 5 rez. perd.), Mylesas Turneris 9.

