 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neymaro trys įvarčiai padėjo „Santos“ išlipti iš iškritimo zonos

2025-12-04 11:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 11:11

Neymaro atstovaujama „Santos“ Brazilijos futbolo aukščiausios lygos rungtynėse 3:0 nugalėjo „Juventude“ futbolininkus.

Neymaras | Scanpix nuotr.

Neymaro atstovaujama „Santos“ Brazilijos futbolo aukščiausios lygos rungtynėse 3:0 nugalėjo „Juventude“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Nepaisant kelio traumos žaidžiantis Neymaras antrajame kėlinyje pelnė tris įvarčius ir padėjo „Santos“ iškovoti gyvybiškai svarbią pergalę. Komanda turi surinkusi 44 taškus ir pakilo iš iškritimo zonos į saugią, keturioliktą turnyrinės lentelės vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek anksčiau ESPN pranešė, jog 33 metų futbolininkui pasibaigus sezonui greičiausiai bus atlikta operacija dėl kairiojo kelio menisko traumos. Neymaras žaidė paskutinėse dvejose „Santos“ komandos rungtynėse tęsdamas konservatyvų gydymą skausmui malšinti.

REKLAMA
REKLAMA

„Santos savaitgalį žais paskutines sezono rungtynes su „Cruzeiro“. Pergalė šiame susitikime užtikrintų komandai vietą pirmajame divizione.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų