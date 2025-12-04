Neymaro trys įvarčiai padėjo „Santos“ išlipti iš iškritimo zonos

Nepaisant kelio traumos žaidžiantis Neymaras antrajame kėlinyje pelnė tris įvarčius ir padėjo „Santos“ iškovoti gyvybiškai svarbią pergalę. Komanda turi surinkusi 44 taškus ir pakilo iš iškritimo zonos į saugią, keturioliktą turnyrinės lentelės vietą.
Kiek anksčiau ESPN pranešė, jog 33 metų futbolininkui pasibaigus sezonui greičiausiai bus atlikta operacija dėl kairiojo kelio menisko traumos. Neymaras žaidė paskutinėse dvejose „Santos“ komandos rungtynėse tęsdamas konservatyvų gydymą skausmui malšinti.
„Santos savaitgalį žais paskutines sezono rungtynes su „Cruzeiro“. Pergalė šiame susitikime užtikrintų komandai vietą pirmajame divizione.
We just witnessed football history on stream tonight. We watched Neymar score a hat trick in a game his team HAD to win to avoid relegation.— Zwë 🍟 (@ZwebackHD) December 4, 2025
Neymar isn't washed.
Neymar is still HIM. Football heritage. 🇧🇷🐐❤️ pic.twitter.com/JFoTzwC3Mf
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.