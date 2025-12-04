 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Radzevičius pradėjo treniruotis su „Baskonia“ komanda

2025-12-04 13:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 13:59

Vos trečiadienio popietę Vilniaus „Rytą“ oficialiai palikęs Gytis Radzevičius jau pluša Vitorijos „Baskonia“ treniruotėse.

G.Radzevičius jau sportuoja Vitorijoje

Vos trečiadienio popietę Vilniaus „Rytą“ oficialiai palikęs Gytis Radzevičius jau pluša Vitorijos „Baskonia“ treniruotėse.

0

Ketvirtadienį klubas išplatino nuotraukas, kuriose 30-metis lietuvis treniruojasi su „Baskonia“ marškinėliais.

G.Radzevičiaus prisijungimą prie komandos pakomentavo ir vyr. treneris Paolo Galbiati, dėkojęs vadovams už greitą reakciją po Hamidou Diallo išvykimo.

„Gytis yra žaidėjas, kuris gerai pataiko iš toli, gali prasiveržti ir gerai ginasi. Tai labai geros savybės mūsų komandai“, – sakė italas.

G.Radzevičiaus debiutas gali įvykti jau penktadienį, kai baskai namuose Eurolygos mače priims Milano „EA7 Emporio Armani“.

