Radzevičius pradėjo treniruotis su „Baskonia“ komanda

Ketvirtadienį klubas išplatino nuotraukas, kuriose 30-metis lietuvis treniruojasi su „Baskonia“ marškinėliais.
G.Radzevičiaus prisijungimą prie komandos pakomentavo ir vyr. treneris Paolo Galbiati, dėkojęs vadovams už greitą reakciją po Hamidou Diallo išvykimo.
„Gytis yra žaidėjas, kuris gerai pataiko iš toli, gali prasiveržti ir gerai ginasi. Tai labai geros savybės mūsų komandai“, – sakė italas.
G.Radzevičiaus debiutas gali įvykti jau penktadienį, kai baskai namuose Eurolygos mače priims Milano „EA7 Emporio Armani“.
💪 ¡Gytis ya entrena como azulgrana!— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 4, 2025
Let's go! 🔥 pic.twitter.com/iBcJ41XEH9
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.