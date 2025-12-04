 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgiris“ atsisveikino su Kassimu Hadji

2025-12-04 13:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 13:14

Šį sezoną prie „Žalgirio“ prisijungęs Kassimas Hadji palieka komandą.

Kassimas Hadji | Elvio Žaldario nuotr.

Šį sezoną prie „Žalgirio“ prisijungęs Kassimas Hadji palieka komandą.

REKLAMA
0

Sutartis su saugu po sezono buvo nutraukta abipusiu susitarimu.

25 metų Komorų rinktinės saugas svariai prisidėjo prie pergalės 2025 m. LFF supertaurės finale, kuriame pelnė du įvarčius ir tapo čempionu. 2025 m. A lygoje K. Hadji sužaidė 23 rungtynes, pasižymėjo 1 įvarčiu, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei su klubu iškovojo bronzos medalius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europinėje kelionėje saugas pelnė įvartį UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynėse pelnė įvartį į Maltos čempionų „Hamrun Spartans” vartus.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso per šiuos metus jis sužaidė 29 rungtynes, pelnė 4 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

„Noriu padėkoti klubo aistruoliams iš visos širdies už palaikymą per visą mano laikotarpį klube. Kovoti už šias spalvas man buvo didelė garbė. Noriu padėkoti visiems – klubo darbuotojams, treneriams, medicinos personalui ir komandos draugams. Ačiū, kad tikėjote, padėjote augti ir kartu išgyvenote nepamirštamus momentus aikštėje”, – atsisveikindamas rašė K. Hadji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų