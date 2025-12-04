„Žalgiris“ atsisveikino su Kassimu Hadji

Sutartis su saugu po sezono buvo nutraukta abipusiu susitarimu.
25 metų Komorų rinktinės saugas svariai prisidėjo prie pergalės 2025 m. LFF supertaurės finale, kuriame pelnė du įvarčius ir tapo čempionu. 2025 m. A lygoje K. Hadji sužaidė 23 rungtynes, pasižymėjo 1 įvarčiu, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei su klubu iškovojo bronzos medalius.
Europinėje kelionėje saugas pelnė įvartį UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynėse pelnė įvartį į Maltos čempionų „Hamrun Spartans” vartus.
Iš viso per šiuos metus jis sužaidė 29 rungtynes, pelnė 4 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Noriu padėkoti klubo aistruoliams iš visos širdies už palaikymą per visą mano laikotarpį klube. Kovoti už šias spalvas man buvo didelė garbė. Noriu padėkoti visiems – klubo darbuotojams, treneriams, medicinos personalui ir komandos draugams. Ačiū, kad tikėjote, padėjote augti ir kartu išgyvenote nepamirštamus momentus aikštėje”, – atsisveikindamas rašė K. Hadji.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.