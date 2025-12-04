 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas aštuntfinalyje Vietname pralaimėjo vienam iš favoritų

2025-12-04 11:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 11:06

Vietname vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1328) per 1 valandą 37 minutes 3:6, 4:6 nusileido antrajai turnyro raketei čekui Dominikui Palanui (ATP-532).

Matas Vasiliauskas | asmeninio archyvo nuotr.

Vietname vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1328) per 1 valandą 37 minutes 3:6, 4:6 nusileido antrajai turnyro raketei čekui Dominikui Palanui (ATP-532).

REKLAMA
0

Pirmajame sete lietuvis nerealizavo abiejų turėtų „break pointų“ ir pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrojo seto penktajame geime M. Vasiliauskas „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir buvo trumpam perėmęs iniciatyvą (3:2). Deja, jau kitame geime lietuvis persvarą išbarstė. Aštuntajame ir devintajame geimuose abu tenisininkai švaistė „break pointus“, o dešimtajame D. Palanas „sausai“ laimėjo lietuvio padavimų seriją ir šventė pergalę.

Lietuvis pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Vietname prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų