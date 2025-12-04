Matas Vasiliauskas aštuntfinalyje Vietname pralaimėjo vienam iš favoritų

Pirmajame sete lietuvis nerealizavo abiejų turėtų „break pointų“ ir pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrojo seto penktajame geime M. Vasiliauskas „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir buvo trumpam perėmęs iniciatyvą (3:2). Deja, jau kitame geime lietuvis persvarą išbarstė. Aštuntajame ir devintajame geimuose abu tenisininkai švaistė „break pointus“, o dešimtajame D. Palanas „sausai“ laimėjo lietuvio padavimų seriją ir šventė pergalę.
Lietuvis pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Vietname prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
