Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Talibano pareigūnas: Pakistanas sudavė smūgių Afganistane, paliaubos „pažeistos“

2025-10-17 21:14 / šaltinis: BNS
2025-10-17 21:14

Pakistanas vėlai penktadienį sudavė smūgių Afganistano pasienio provincijoje, pažeidęs paliaubas, kurios dvi dienas užtikrino ramybę pasienyje, naujienų agentūrai AFP pranešė Talibano aukšto rango pareigūnas, įspėjęs, kad Kabulas „imsis atsakomųjų priemonių“.

Pakistanas, Kašmyras (nuotr. SCANPIX)

Pakistanas vėlai penktadienį sudavė smūgių Afganistano pasienio provincijoje, pažeidęs paliaubas, kurios dvi dienas užtikrino ramybę pasienyje, naujienų agentūrai AFP pranešė Talibano aukšto rango pareigūnas, įspėjęs, kad Kabulas „imsis atsakomųjų priemonių“.

REKLAMA
0

„Pakistanas pažeidė paliaubas ir bombardavo tris vietoves Paktikos provincijoje“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Afganistanas imsis atsakomųjų priemonių“, – pridūrė jis.

Pakistanas ir Afganistanas trečiadienį susitarė dėl 48 valandų paliaubų.

Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. Pakistanas grumiasi su kovotojų išpuoliais, kurie padažnėjo nuo 2021 metų, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų