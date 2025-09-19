Afganistano Talibanas paleido kelis mėnesius kalintą britų sutuoktinių porą

Pranešama, kad jų išlaisvinimui tarpininkavo Kataras.
„Barbie ir Peteris Reynoldai saugiai išlaisvinti po sulaikymo Afganistane po Kataro vedamo tarpininkavimo. Katariečiai daugelį mėnesių bendravo su Afganistano institucijomis, glaudžiai bendradarbiaudami su britų vyriausybe“, – nurodė pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai.
Šios britų sutuoktinių poros išlaisvinimą taip pat patvirtino Talibano valdžia Kabule.
