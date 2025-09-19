Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Afganistano Talibanas paleido kelis mėnesius kalintą britų sutuoktinių porą

2025-09-19 13:28 / šaltinis: BNS
2025-09-19 13:28

Afganistano Talibanas paleido britų porą Peterį Reynoldą ir jo žmoną Barbie, kurie kelis mėnesius buvo sulaikyti, penktadienį pranešė pareigūnas, turintis apie tai informacijos.

Afganistano Talibanas paleido kelis mėnesius kalintą britų sutuoktinių porą

Afganistano Talibanas paleido britų porą Peterį Reynoldą ir jo žmoną Barbie, kurie kelis mėnesius buvo sulaikyti, penktadienį pranešė pareigūnas, turintis apie tai informacijos.

REKLAMA
0

Pranešama, kad jų išlaisvinimui tarpininkavo Kataras.

„Barbie ir Peteris Reynoldai saugiai išlaisvinti po sulaikymo Afganistane po Kataro vedamo tarpininkavimo. Katariečiai daugelį mėnesių bendravo su Afganistano institucijomis, glaudžiai bendradarbiaudami su britų vyriausybe“, – nurodė pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai.

Šios britų sutuoktinių poros išlaisvinimą taip pat patvirtino Talibano valdžia Kabule.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų