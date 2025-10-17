Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gerbėjai sukrėsti – mirė garsi aktorė

2025-10-17 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 19:20

Aktorė Penelope Milford mirė sulaukusi 77-erių metų. Žinią apie jos mirtį patvirtino brolis Doug Milford, tačiau mirties priežastis kol kas nėra atskleista.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Aktorė Penelope Milford mirė sulaukusi 77-erių metų. Žinią apie jos mirtį patvirtino brolis Doug Milford, tačiau mirties priežastis kol kas nėra atskleista.

REKLAMA
0

Penelope Milford, geriausiai žinoma dėl savo Oskaro nominaciją pelniusio vaidmens 1978 m. filme „Coming Home“, mirė antradienį Saugerties mieste, Niujorko valstijoje, pranešė Mirror.

Įkūnijo garsų personažą

Filme „Coming Home“ ji įkūnijo Vi Munson personažą ir vaidino kartu su Jane Fonda, Jonu Voightu bei Bruce’u Dernu. Jos herojė buvo Roberto Carradine’o įkūnyto Bilo Munsono sesuo, kurio patirtys Vietnamo kare sukėlė rimtų psichologinių problemų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų