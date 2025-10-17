Gerbėjai sukrėsti – mirė garsi aktorė

Penelope Milford, geriausiai žinoma dėl savo Oskaro nominaciją pelniusio vaidmens 1978 m. filme „Coming Home“, mirė antradienį Saugerties mieste, Niujorko valstijoje, pranešė Mirror.
Įkūnijo garsų personažą
Filme „Coming Home“ ji įkūnijo Vi Munson personažą ir vaidino kartu su Jane Fonda, Jonu Voightu bei Bruce’u Dernu. Jos herojė buvo Roberto Carradine’o įkūnyto Bilo Munsono sesuo, kurio patirtys Vietnamo kare sukėlė rimtų psichologinių problemų.
