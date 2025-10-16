Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kino industrija gedi: užgeso žinomos aktorės gyvybė

2025-10-16 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Mirė Holivudo žvaigždė Penelope Milford, kuri kartą buvo nominuota „Oskarui“ kaip geriausia antraplanė aktorė.

0

Moteris mirė sulaukusi 77 metų Niujorke, kaip portalui dailystar.co.uk patvirtino jos brolis Doug.

Netektis

Ji kartą buvo nominuota geriausios antraplanės aktorės kategorijoje už vaidmenį Vi Munson filme „Coming Home“ (1979), kartu su aktorės Angelinos Jolie tėvu Jonu Voightu.

Ji taip pat vaidino kartu su Richardu Gere spektaklyje „Richard Farina: Long Time Coming and a Long Time Gone“. Kiti jos vaidmenys – filme „Maidstone“ (1970), Keno Raselo biografiniame filme „Valentino“ (1977) ir „Endless Love“ (1981).

Penelope sulaukė pagyrimų už vaidmenį 1984 metų filme „The Burning Bed“, kuriame taip pat vaidino Farrah Fawcett. Šis televizijos spektaklis nagrinėjo santuokos smurto temą ir pelnė „Auksinį gaublį“.

Palikusi Holivudą, Penelope pradėjo dėstyti kino mokyklose, o vėliau vaidino 1997 metų filme „Night of the Lawyers“, kuris tapo jos paskutiniu vaidmeniu.

