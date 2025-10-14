Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skaudi netektis: mirė žinoma muzikologė

2025-10-14 18:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 18:11

Užgeso žinomos muzikologės Sofijos Jūratės Vyliūtės gyvybė. Pranešama, kad moteris mirė spalio 14 d., eidama 95-uosius metus.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Užgeso žinomos muzikologės Sofijos Jūratės Vyliūtės gyvybė. Pranešama, kad moteris mirė spalio 14 d., eidama 95-uosius metus.

0

7-os knygų autorė paskutiniąją, „Pasaka apie Neimontą“, pristatė vos prieš nepilną mėnesį, rugsėjo 21 d. Veisiejų šv. Jurgio bažnyčioje, rašoma Lietuvos kompozitorių sąjungos oficialiame puslapyje.

Netektis

Atsisveikinimas su velione vyks pirmadieni, spalio 20 d., 12–14 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). Urna laidojama Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje. Mirusiosios artimieji kviečia į atsisveikinimą atnešti spalvotų, kaip S. J. Vyliūtės gyvenimas, gėlių.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Išėjo nuostabioji kolegė JŪRATĖ VYLIŪTĖ... Ėjo 95-uosius ir vos ne iki paskutinės dienos rašė, rašė, rašė... Paliko 17 knygų, paskutiniąją pristatė prieš mėnesį. Sovietmečiu dirbo radijuje, dažnai naudojau jos išlikusias laidas, kuriose kalbino muzikus. Sudėtingo likimo ir fenomenalaus darbštumo moteris. Net ir sovietmečiu jos rašytos biografinės knygos apie Eleną Čiudakovą, Valentiną Adamkevičių - gyvybingos, atviros, jokios duoklės socrealizmui. Dar vakar rašydama straipsnį citavau jos knygą apie Ireną Jasiūnaitę.

Komentarų skiltyje prisegu kolegės Rūtos Gaidamavičiūtės interviu su Vyliūte.

Ilsėkis ramybėje, mieloji, darbščioji Jūrate“, – socialiniame tinkle rašė muzikologė Jūratė Katinaitė.

