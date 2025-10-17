Mirė legendinės grupės „Kiss“ narys

Po hospitalizacijos ir prijungimo prie ventiliatoriaus, šeima priėmė sunkų sprendimą išjungti gyvybės palaikymo įrangą, skelbia „TMZ“.
Pasak šaltinių, prieš kelias savaites Frehley nualpo savo namų studijoje ir griūdamas susitrenkė galvą – būtent šis incidentas sukėlė pavojingą sveikatos krizę.
Muzikanto atstovė Lori Lousararian „Rolling Stone“ teigė, kad atlikėjo sveikata pablogėjo po „nelaimingo atsitikimo jo namuose“, tačiau daugiau detalių neatskleidė. Likus kelioms dienoms iki mirties Frehley atšaukė visus likusius turo koncertus – sprendimą, kurį jis pavadino „sunkiu“ įraše „Instagram“ tinkle.
„TMZ“ šaltiniai teigia, kad Frehley kelias dienas buvo prijungtas prie ventiliatoriaus, o gydytojai nematė pagerėjimo, todėl buvo priimtas skaudus sprendimas jį atjungti.
Šeimos liūdesys
Šeima „Rolling Stone“ perduotame pranešime teigė esanti „visiškai sugniuždyta ir palaužta širdimi“ dėl atlikėjo netekties, tačiau džiaugiasi, kad galėjo jam užtikrinti ramias sąlygas paskutinėmis gyvenimo akimirkomis.
„Paskutinėmis jo gyvenimo akimirkomis buvome palaiminti galėdami jį apsupti meile, švelnumu, maldomis ir geriausiais linkėjimais, kai jis paliko šį pasaulį“, – sakoma šeimos pranešime.
Frehley artimieji pagerbė muzikanto palikimą, prisimindami „jo gerumą, juoką, stiprybę ir visas gražiausias gyvenimo akimirkas“.
„Jo netekties mastas – milžiniškas, sunkiai suvokiamas. Atsigręždami į visus jo neįtikėtinus pasiekimus, žinome, kad Ace’o atminimas gyvuos amžinai“, – teigė šeima.
Gyvenimas ir kūryba
Frehley yra pirmasis iš keturių originalių grupės „Kiss“ narių, kuris iškeliavo anapilin. Pradinę grupės sudėtį sudarė jis, dainininkas ir gitaristas Paulas Stanley, bosistas Gene’as Simmonsas ir būgnininkas Peteris Crissas.
Grupė, susikūrusi 1973 metais, 2014-aisiais buvo įtraukta į „Rock & Roll Hall of Fame“.
Frehley atliko itin svarbų vaidmenį formuojant „Kiss“ įvaizdį – jo dėka grupės pasirodymai tapo garsūs dėl išskirtinio šou elementų.
Grupė išgarsėjo dėl tokių roko himnų kaip „Detroit Rock City“, „I Was Made for Lovin’ You“ ir „Rock and Roll All Nite“, o taip pat dėl ekstravagantiškų kostiumų, platforminių batų ir pirotechnikos efektų. Frehley buvo vienas pirmųjų atlikėjų, į sceną atnešusių švytinčias, dūmus skleidžiančias ir raketas šaudančias gitaras – jo pavyzdžiu vėliau sekė daugelis kitų muzikantų.
Po išėjimo iš grupės 1982 metais jis įkūrė „Frehley’s Comet“, o 1996-aisiais sugrįžo į „Kiss“ su didžiule sugrįžimo turo bangą.
Grupėje jis grojo iki 2002-ųjų, o vėliau tęsė sėkmingą solinę karjerą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!