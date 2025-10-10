Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Grupės „Kiss“ legendai skubiai patekus į ligoninę – žinia iš žmonos: aiškėja būklė

2025-10-10 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 21:00

Roko grupės KISS žvaigždė Gene Simmons antradienį, spalio 7-ąją, pateko į avariją Malibu ir buvo paguldytas į ligoninę po to, kai, kaip pranešama, prarado sąmonę už vairo.

Grupė KISS (nuotr. SCANPIX)

Roko grupės KISS žvaigždė Gene Simmons antradienį, spalio 7-ąją, pateko į avariją Malibu ir buvo paguldytas į ligoninę po to, kai, kaip pranešama, prarado sąmonę už vairo.

REKLAMA
0

76-erių muzikantas policijos pareigūnams pasakojo, kad vairuodamas nualpo ar trumpam prarado sąmonę, todėl jo automobilis atsitrenkė į pakelėje stovėjusią transporto priemonę.

„Gene jaučiasi gerai ir jau grįžo prie darbų“, – leidiniui PEOPLE patvirtino atlikėjo atstovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Los Hills šerifo nuovados atstovas spaudai patvirtino, kad avarija įvyko 25000-ajame Pacific Coast Highway kvartale, šiek tiek prieš 13 val., kai vienas automobilis atsitrenkė į stovintį. Vairuotojas buvo išgabentas į ligoninę Los Andželo apygardos ugniagesių pagalbos, tačiau vėliau paleistas.

REKLAMA
REKLAMA

NBC4 pranešė, kad Simmons vairuotas visureigis išvažiavo per kelias eismo juostas, kol galiausiai trenkėsi į stovintį automobilį.

REKLAMA

Žmona patvirtino būklę

Atlikėjo žmona Shannon, 68 m., patvirtino, kad Gene šiuo metu sveiksta namuose, ir pridūrė, kad gydytojai neseniai pakeitė jo vartojamus vaistus.

Šis incidentas įvyko likus vos kelioms savaitėms iki grupės KISS pirmojo pasirodymo po oficialaus atsisveikinimo su koncertinėmis gastrolėmis 2023-aisiais. Grupė lapkritį susitiks Las Vegase, kur vyks „KISS Army Storms Vegas“ renginys, skirtas jų 50-mečio jubiliejui.

REKLAMA
REKLAMA

Šventė truks lapkričio 14–16 dienomis, joje pasirodys Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer ir kiti ypatingi svečiai. Programoje – išskirtinės klausimų ir atsakymų sesijos su grupės nariais, diskusija su ilgamečiu vadybininku Doc McGhee, buvusio grupės nario Bruce Kulick pasirodymas, tribute grupių koncertai, KISS karaoke, KISS viktorina, fanų susitikimai ir dvigubininkų konkursas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų