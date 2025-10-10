Grupės „Kiss“ legendai skubiai patekus į ligoninę – žinia iš žmonos: aiškėja būklė

76-erių muzikantas policijos pareigūnams pasakojo, kad vairuodamas nualpo ar trumpam prarado sąmonę, todėl jo automobilis atsitrenkė į pakelėje stovėjusią transporto priemonę.
„Gene jaučiasi gerai ir jau grįžo prie darbų“, – leidiniui PEOPLE patvirtino atlikėjo atstovas.
Los Hills šerifo nuovados atstovas spaudai patvirtino, kad avarija įvyko 25000-ajame Pacific Coast Highway kvartale, šiek tiek prieš 13 val., kai vienas automobilis atsitrenkė į stovintį. Vairuotojas buvo išgabentas į ligoninę Los Andželo apygardos ugniagesių pagalbos, tačiau vėliau paleistas.
NBC4 pranešė, kad Simmons vairuotas visureigis išvažiavo per kelias eismo juostas, kol galiausiai trenkėsi į stovintį automobilį.
Žmona patvirtino būklę
Atlikėjo žmona Shannon, 68 m., patvirtino, kad Gene šiuo metu sveiksta namuose, ir pridūrė, kad gydytojai neseniai pakeitė jo vartojamus vaistus.
Šis incidentas įvyko likus vos kelioms savaitėms iki grupės KISS pirmojo pasirodymo po oficialaus atsisveikinimo su koncertinėmis gastrolėmis 2023-aisiais. Grupė lapkritį susitiks Las Vegase, kur vyks „KISS Army Storms Vegas“ renginys, skirtas jų 50-mečio jubiliejui.
Šventė truks lapkričio 14–16 dienomis, joje pasirodys Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer ir kiti ypatingi svečiai. Programoje – išskirtinės klausimų ir atsakymų sesijos su grupės nariais, diskusija su ilgamečiu vadybininku Doc McGhee, buvusio grupės nario Bruce Kulick pasirodymas, tribute grupių koncertai, KISS karaoke, KISS viktorina, fanų susitikimai ir dvigubininkų konkursas.
