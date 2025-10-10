Mirė garsios roko grupės dainininkas: „Netikėtai ir staiga buvo atimtas iš mūsų“

Šeima penktadienį paskelbė oficialų pranešimą, kuriame teigiama, kad muzikantas „netikėtai ir staiga buvo atimtas iš mūsų“.
„Su giliausia širdgėla turime pranešti, kad Johnas Lodge’as, mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis, uošvis ir brolis, buvo netikėtai ir staiga iš mūsų atimtas. Visi, kas pažinojo šį didžiulės širdies žmogų, žino, kad didžiausia jo gyvenimo meilė buvo žmona Kirsten ir šeima, po to – jo aistra muzikai ir tikėjimas. Johnas ramiai iškeliavo, apsuptas artimųjų ir skambant „The Everly Brothers“ bei Buddy Holly muzikai“, – rašoma šeimos pranešime.
„Mūsų širdys sudaužytos, bet eisime toliau į ramybę, apsupti meilės, kurią jis mums paliko. Kaip Johnas visada sakydavo koncertų pabaigoje – ačiū, kad išlaikėte tikėjimą.“
Asmeninis gyvenimas ir karjera
Johnas Lodge’as gimė Erdingtone, Birmingeme, kur studijavo inžineriją Birmingham College of Advanced Technology. Jo ankstyvą kūrybą įkvėpė Jerry Lee Lewis ir Buddy Holly, pranešė Mirror.
Į grupę „The Moody Blues“ jis prisijungė 1966 metais, kai ją paliko pirmasis bosistas Clintas Warwickas. Tuo metu prie grupės prisijungė ir gitaristas Justinas Haywardas, kuris kartu su Lodge’u tapo vienu iš grupės variklių.
Jo falcetas ir kūryba padėjo atgaivinti „The Moody Blues“ skambesį. Tarp jo parašytų kūrinių – Peak Hour, (Evening) Time to Get Away, Ride My See-Saw, House of Four Doors, Eyes of a Child, Send Me No Wine ir Candle of Life.
1975 m. Lodge’as kartu su Haywardu išleido albumą Blue Jays, o 1977 m. pristatė savo solinį albumą Natural Avenue. Septintajame dešimtmetyje jis taip pat kūrė muziką grupei Trapeze, o vėliau, aštuntajame dešimtmetyje, išleido keletą singlų bei kartu su grupe rašė naujus kūrinius.
1985 m. Johnas Lodge’as buvo apdovanotas „Ivor Novello“ premija už išskirtinį indėlį į muziką.
