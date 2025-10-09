Mirė garsus aktorius: vaidino populiariame seriale

Jo agentas Philas Belfieldas pranešė, kad Woodvine’as ramiai užgeso savo namuose šį rytą.
„Johnas buvo išskirtinis aktorius, turėjęs nepaprastai įvairiapusę karjerą – jis vaidino daugiau nei 70 spektaklių Old Vic, Nacionaliniame teatre ir Karališkojoje Šekspyro trupėje. Jo kino ir televizijos vaidmenys apėmė filmus Young Winston, An American Werewolf in London, Dragonworld, Persuasion, The Crown ir paskutinįjį jo filmą Enys Men,“ – sakoma pranešime.
„Johnas buvo labai vertinamas ir mylimas visų, kurie jį pažinojo ar dirbo kartu. Tapome turtingesni, galėdami jį pažinti“, – pridūrė agentas.
Nuo Šekspyro scenos iki Holivudo
Johnas Woodvine’as gimė 1929 m. South Shields mieste. Jis mokėsi vaidybos Karališkojoje dramos meno akademijoje (RADA), o karjerą pradėjo Old Vic teatre. Vėliau prisijungė prie Karališkosios Šekspyro trupės (RSC), kurioje atliko daugybę vaidmenų, tarp jų – Banquo garsiajame Makbete kartu su seru Ianu McKellenu ir Dame Judi Dench (1976 m.). Spektaklis buvo įrašytas televizijai ir tapo vienu svarbiausių to laikotarpio RSC pastatymų.
1987 m. jis pelnė Olivier apdovanojimą už geriausią komišką vaidmenį spektaklyje The Henrys teatre Old Vic.
Televizijoje Woodvine’as išgarsėjo kaip inspektorius Witty BBC seriale Z-Cars (1960-ųjų pabaigoje) ir tęsė karjerą seriale Softly, Softly (1970-aisiais).
Kine aktorius pasirodė Keno Russello filme The Devils (1971) kartu su Oliveriu Reedu ir Vanessa Redgrave, istoriniame filme Young Winston (1972), bei kultinėje siaubo komedijoje An American Werewolf in London (1981).
Vėliau jis nusifilmavo Miss Potter (2006) su Renée Zellweger ir Ewanu McGregoru, taip pat pasirodė Shameless seriale, kur atliko pagrindinio veikėjo Franko Gallagherio tėvo Neville’o vaidmenį.
Woodvine’as taip pat buvo matomas Emmerdale ir Coronation Street serialuose, o 2016 m. atliko Jorko arkivyskupo vaidmenį keturiuose The Crown epizoduose.
1996 m. jis vedė aktorę Lynn Farleigh, su kuria susilaukė dviejų vaikų, tarp jų – aktorės Mary Woodvine, su kuria kartu nusifilmavo savo paskutiniame filme Enys Men (2022 m.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!