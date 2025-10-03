Mirė garsi aktorė: „Ramiai užmigo apsupta mylinčių žmonių“

Ji taip pat vaidino Alano Bennetto TV monologuose ir BBC One detektyvės Hetty Wainthropp vaidmenyje, pranešė BBC.
Agentas naujienų agentūrai teigė: „Esame giliai nuliūdę, patvirtindami Dame Patricia Routledge mirtį. Ji ramiai užmigo šį rytą, apsupta mylinčių žmonių.
Net sulaukusi 96 metų, Dame Patricia neblėso aistra savo darbui ir ryšiui su gyvais žiūrovais, o naujos žiūrovų kartos vis dar atranda ją per jos mylimus televizijos vaidmenis.“
Garsus personažas
Dame Patricia labiausiai buvo žinoma kaip Hyacinth Bucket – komiškas personažas, atspindintis didžiulį anglų manieringumą ir snobiškumą.
„Ji buvo tikras monstro vaidmuo, ir man labai patiko jį kurti“, – sakė aktorė.
„Keeping Up Appearances“ buvo rodoma 1990–1995 m., o kitais metais ji buvo išrinkta populiariausia aktore BBC 60-mečio apdovanojimuose.
Ji pelnė pripažinimą tiek scenoje, tiek ekrane, pradėjusi karjerą teatre 1950-aisiais. Po vaidmenų Londono Vestendo teatre ji užkariavo JAV, 1968 m. Niujorke laimėjusi Tonio apdovanojimą kaip geriausia pagrindinė aktorė miuzikle „Darling of the Day“.
Ji buvo talentinga tiek rimtoje dramoje, tiek miuzikluose ir komedijose – pasirodė „Richard III“ ir „Henry V“ spektakliuose Karališkajame Šekspyro teatre, o 1980-aisiais laimėjo Olivjero apdovanojimą už geriausią aktorės vaidmenį miuzikle „Candide“.
1980-aisiais ji tapo tikra nacionaline TV žvaigžde – vaidino Victoria Wood kūriniuose „As Seen on TV“ bei trijuose garsiuose Alano Bennetto „Talking Heads“ monologuose, įskaitant 1988 m. „A Lady of Letters“, už kurį buvo nominuota BAFTA apdovanojimui.
Ji dar du kartus buvo nominuota BAFTA už „Keeping Up Appearances“ 1992 ir 1993 m., o vėliau vaidino BBC One detektyvės Hetty Wainthropp titulinį vaidmenį 1996–1998 m.
Dame Patricia buvo apdovanota OBE 1993 m., CBE 2004 m., o 2017 m. jai suteiktas dama titulas.
