  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė televizijos laidų vedėja: jai buvo vos 21-eri

Vos 21-erių sulaukusi televizijos laidų vedėja ir „TikTok“ žvaigždė Jennifer Nicole Rivas mirė savo namuose spalio 1-ąją. Artimieji patvirtino, kad mergina turėjo sveikatos problemų, o pareigūnai nurodė, jog jos mirtis įvyko dėl natūralių priežasčių – įtariama, kad ją ištiko epilepsijos priepuolis.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Jennifer mirtis sukrėtė Hondūrą – jauna moteris buvo žinoma tiek televizijoje, tiek socialiniuose tinkluose, pranešė Mirror.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji dirbo laidų vedėja televizijos kanale CHTV, bendradarbiavo su komedijos grupe „Los Venados 504“, o „TikTok“ platformoje turėjo apie 100 tūkst. sekėjų, „Instagram“ – dar 16 tūkst.

Paskutinė nuotrauka

Paskutinė merginos nuotrauka socialiniuose tinkluose buvo pasidalinta tą pačią dieną, kai ji mirė. Nuotraukoje Jennifer stovėjo ant, panašu, piklbolo aikštelės, rankoje laikė raketę.

Prie kadro pridėjo užrašą: „Ruošiuosi.“

Ji vilkėjo baltą sportinę teniso sijoną, šviesiai rožinius marškinėlius ir baltus sportinius batelius.

Staigi mirtis sukėlė didelį liūdesį – socialiniuose tinkluose plūsta užuojautos ir atsisveikinimai. Kolegos, draugai ir gerbėjai pabrėžia Jennifer talentą, energiją ir ryškų indėlį į Hondūro žiniasklaidą.

Anot vietos žiniasklaidos, jaunos moters kūnui nebuvo atliktas skrodimas. Jennifer taip pat studijavo žurnalistiką ir svajojo apie didelę karjerą žiniasklaidoje.

