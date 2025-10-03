Mirė televizijos laidų vedėja: jai buvo vos 21-eri

Jennifer mirtis sukrėtė Hondūrą – jauna moteris buvo žinoma tiek televizijoje, tiek socialiniuose tinkluose, pranešė Mirror.
Ji dirbo laidų vedėja televizijos kanale CHTV, bendradarbiavo su komedijos grupe „Los Venados 504“, o „TikTok“ platformoje turėjo apie 100 tūkst. sekėjų, „Instagram“ – dar 16 tūkst.
Paskutinė nuotrauka
Paskutinė merginos nuotrauka socialiniuose tinkluose buvo pasidalinta tą pačią dieną, kai ji mirė. Nuotraukoje Jennifer stovėjo ant, panašu, piklbolo aikštelės, rankoje laikė raketę.
Prie kadro pridėjo užrašą: „Ruošiuosi.“
Ji vilkėjo baltą sportinę teniso sijoną, šviesiai rožinius marškinėlius ir baltus sportinius batelius.
Staigi mirtis sukėlė didelį liūdesį – socialiniuose tinkluose plūsta užuojautos ir atsisveikinimai. Kolegos, draugai ir gerbėjai pabrėžia Jennifer talentą, energiją ir ryškų indėlį į Hondūro žiniasklaidą.
Anot vietos žiniasklaidos, jaunos moters kūnui nebuvo atliktas skrodimas. Jennifer taip pat studijavo žurnalistiką ir svajojo apie didelę karjerą žiniasklaidoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!