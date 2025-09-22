Kolegos sukrėsti: mirė vos 43-ejų televizijos laidų vedėja

Šią tragišką žinią patvirtino televizijos kanalas „Multimedios“, kuriame Debora dirbo nuo 2018 metų, skelbė mirror.co.uk.
„Multimedios“ yra sukrėsti ir labai liūdime dėl mūsų kolegės netekties. Debora Estrella, 43 metų, nuo 2018-ųjų vedė rytinę laidą Telediario Matutino Monterėjuje, taip pat prisidėjo prie „Milenio Televisión“ naujienų bei vedė „Telediario Meksiko“ mieste per 6-ąjį kanalą savaitgaliais“, – rašoma pranešime.
Televizijos kanalas taip pat pasidalijo mirties detalėmis.
„Debora žuvo šį šeštadienį, rugsėjo 20 dieną, per lėktuvo katastrofą, įvykusią Garsijos savivaldybėje, Nuevo Leóne. Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai ir artimiesiems. Ilsėkis ramybėje, kolege“, – pridėjo kanalas.
Skaudi netektis
Pranešama, kad Debora mokėsi skraidyti, kai įvyko ši tragiška nelaimė. Per avariją žuvo tiek Debora, tiek jos instruktorius Bryanas Ballesterosas, kai jų mažas orlaivis staiga nukrito netoli Peskerijos upės.
Ispanų leidinys pranešė, kad incidentas įvyko apie 18:50 val., o „greitas 4-osios Civilinės apsaugos komandos ir kitų gelbėjimo grupių reagavimas nepadėjo išvengti dviejų žmonių mirties.“
Debora socialiniuose tinkluose pranešė apie savo mokymąsi skraidyti. Ji buvo pasidalijusi dviviečio lėktuvo „Cessna“ nuotrauka ir parašiusi.
„Atspėkite, ką darau“, – rašė prieš pradedant skrydžio pamoką.
Debora buvo talentinga ir mylima laidų vedėja, reguliariai dalijusi savo darbo akimirkas.
Jos paskutinė darbo nuotrauka, kurioje ji studijoje pozavo su šypsena veide, buvo pažymėta žodžiais: „Buenos días.“
Gerbėjai išreiškė savo užuojautą ir pagarbą Deborai po žinios apie jos žūtį.
Vienas rašė: „Labai gaila dėl Deboros netekties, stiprus apkabinimas visai šeimai.“
Kitas komentavo: „Skraidyk aukštai, Debora, ilsėkis ramybėje.“
Trečiasis su šoku rašė: „Ne tiesa, pasakyk, kad tai ne tiesa.“
Dar vienas žinutėje rašė: „Brangi Debora, tu palieki mums save – tą nuostabią šypseną, kuri visus mus apšvietė. Visa „Multimedios“ komanda yra sukrėsta dėl tavo netekties. Ilsėkis ramybėje, gražioji, Dtb, skraidyk aukštai.“
