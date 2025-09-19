Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Tragiškai žuvo garsi muzikos žvaigždė

2025-09-19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Grammy“ apdovanojimą pelnęs kantri muzikos dainų autorius Brettas Jamesas, geriausiai žinomas kaip Carrie Underwood dainos „Jesus Take the Wheel“ kūrėjas, žuvo ketvirtadienį lėktuvo katastrofoje Šiaurės Karolinoje.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

1

57-erių Jamesas buvo vienas iš trijų žmonių, skridusių vienvarikliu lėktuvu Cirrus SR22T, kuris pakilo iš John C. Tune oro uosto Nešvilyje ir sudužo atviroje pievoje šalia „Iotla Valley“ pradinės mokyklos Frankline, Šiaurės Karolinoje. Visi keleiviai žuvo, praneša WTVF.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mokykla yra šalia Macon apygardos oro uosto, apsupta laukų. Nei mokiniai, nei mokytojai per avariją nenukentėjo, pranešė New York post.

Sukūrė žinomas dainas

Jamesas buvo vienas žymiausių kantri muzikos dainų autorių 2000-ųjų ir ankstyvuoju 2010-ųjų laikotarpiu. Jis parašė Brantley Gilberto hitą „Bottoms Up“, „Rascal Flatts“ dainą „Summer Nights“, taip pat kūrinius Bon Jovi, Kenny Chesney, Jasonui Aldeanui, Timui McGraw ir Underwood. Iš viso jis sukūrė 27 kantri muzikos radijo viršūnėse atsidūrusius hitus.

Carrie Underwood atliekama „Jesus Take the Wheel“ 2007 m. laimėjo „Grammy“ apdovanojimą kaip Geriausia kantri daina 49-ojoje apdovanojimų ceremonijoje. Kūrinys taip pat buvo nominuotas Metų dainos kategorijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

