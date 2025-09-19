Tragiškai žuvo garsi muzikos žvaigždė

57-erių Jamesas buvo vienas iš trijų žmonių, skridusių vienvarikliu lėktuvu Cirrus SR22T, kuris pakilo iš John C. Tune oro uosto Nešvilyje ir sudužo atviroje pievoje šalia „Iotla Valley“ pradinės mokyklos Frankline, Šiaurės Karolinoje. Visi keleiviai žuvo, praneša WTVF.
Mokykla yra šalia Macon apygardos oro uosto, apsupta laukų. Nei mokiniai, nei mokytojai per avariją nenukentėjo, pranešė New York post.
Sukūrė žinomas dainas
Jamesas buvo vienas žymiausių kantri muzikos dainų autorių 2000-ųjų ir ankstyvuoju 2010-ųjų laikotarpiu. Jis parašė Brantley Gilberto hitą „Bottoms Up“, „Rascal Flatts“ dainą „Summer Nights“, taip pat kūrinius Bon Jovi, Kenny Chesney, Jasonui Aldeanui, Timui McGraw ir Underwood. Iš viso jis sukūrė 27 kantri muzikos radijo viršūnėse atsidūrusius hitus.
Carrie Underwood atliekama „Jesus Take the Wheel“ 2007 m. laimėjo „Grammy“ apdovanojimą kaip Geriausia kantri daina 49-ojoje apdovanojimų ceremonijoje. Kūrinys taip pat buvo nominuotas Metų dainos kategorijoje.
