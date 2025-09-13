Mirė legendinis roko grupės muzikantas

Penktadienį pagerbti muzikantą socialiniuose tinkluose ėmėsi „The White Stripes“ žvaigždė Jackas White’as, pasidalijęs jo nuotrauka, pranešė portalas „Daily mail“.
„Man pasisekė prieš keletą metų sutikti Vivą, kuris tuo metu dirbo savo ūkyje Portugalijoje. Jis buvo įkvėptas ir ekscentriškas rokenrolo atlikėjas. Galbūt vieną dieną teks suburti komandą dokumentiniam filmui apie šį žmogų“, – rašė White’as.
Prince gimė 1941 m. Lafbore, Anglijoje, o į muzikos sceną įsiveržė 7-ajame dešimtmetyje. 1964-aisiais jis prisijungė prie grupės „The Pretty Things“, kur tapo garsus ne tik dėl savo būgnų partijos, bet ir dėl ekscentriškų pasirodymų scenoje.
Tačiau jau po metų Viv paliko kolektyvą. Gitaristas Dickas Tayloras žurnalui Classic Rock apie jo pasitraukimą pasakojo: „Paskutinė lašas buvo koncerte „The Twisted Wheel“ Mančesteryje. Jis atsisakė groti, nes priešais buvusi smuklė jo neaptarnavo. Nepastebėjo, kad tai buvo viešbučio, kuriame jis išvakarėse kėlė sumaištį su „The Kinks“, dalis. Galiausiai Philas May’us pasakė: „Tau geriau važiuoti namo.“ Jis buvo nuostabus būgnininkas, bet…“
Legendiniai hitai
„The Pretty Things“ labiausiai išgarsėjo su hitais „Don’t Bring Me Down“ ir „Honey I Need“, pasiekusiais Jungtinės Karalystės top 20. Prince grojo jų pirmuose dviejuose albumuose – The Pretty Things ir Get the Picture?, o vėliau išsiskyrė keliai.
Vėliau jis bendradarbiavo su kitomis grupėmis, tarp jų – „The Honeycombs“ ir „Hawkwind“.
Prince mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.
Liūdi gerbėjai
Gerbėjai socialiniuose tinkluose reiškė užuojautą:
„Labai liūdna. Viv buvo vienintelis mano jaunystės laikų muzikantas, su kuriuo turėjau asmeninių ryšių.“
„Ankstyvieji „The Pretty Things“ įrašai buvo kažkas ypatingo. Jis buvo tikras novatorius.“
„Ačiū už tavo talentą, ilsėkis ramybėje.“
„Kokia grupė buvo „The Pretty Things“. Ilsėkis, Viv.“
„Nuostabus būgnininkas.“
„Sveikatos kelionėje anapus, Viv, buvai vienas iš tikrųjų.“
