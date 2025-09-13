Realybės šou išgarsėjęs floristas Yan`as Skates`as: apie gėlių pasaulio intrigas bei tai, ką slepia darbas karališkajai šeimai

Buvo laikas, kai floristas Y. Skates‘as dirbo gėlių parduotuvėje ir kasdien rišo puokštes. Jo rankos iki šiol prisimena, kokį pojūtį sukelia kiekviena gėlė – koks jos kotas, šakelės, žiedai. Dabar jis – vienas geidžiamiausių britų floristų, kurio talentą vertina ir karališkosios Europos šeimos, ir vakarėlių liūtai, ir nuotakos, kurios svajoja savo šventę papuošti būtent jo kurtais šedevrais.
Ekstravagantiškas, bohemiškas, ryškus ir nepakartojamas – tokį pirmąjį įspūdį gali palikti šis žmogus. Be viso to, nors Yan‘as yra kuklus, tačiau tikrai turi kuo didžiuotis – jo sąskaitoje yra net trys aukso apdovanojimai, laimėti įvairiuose Didžiosios Britanijos gėlių šou.
Galiausiai Yan‘as ir jo bendramintis buvo pakviesti ir į vieną didžiausių „Netflix“ projektų – „Didžiosios gėlių kovos“. Po šio šou apie juos sužinojo visi.
Šio sekmadienio laidoje floristas papasakos ir apie projekto užkulisius. Visų pirma, jam pasirodė labai plati ir įdomi šou tema – „Būti žmogumi“.
„Tokia plati tema, nežinia, nuo kurio kampo jos imtis. Buvo parinkta kubo forma. Paprastai floristai sakytų, kad gėles reikia komponuoti paprastai, proporcingai, per patį vidurį. Bet aš pasakiau, kad būti žmogumi reiškia peržengti ribas, eiti iki galo, užimti kiekvieną laisvą gamtos plotelį. Mes netupime sau kukliai kamputyje, bet veržiamės į priekį, kol sulaužome viską aplinkui“, – pasakos Y. Skates.
Jis pabandė tai pavaizduoti ir savo kompozicijoje – kubas atrodė taip, tarsi gėlės iš jo veržtųsi lauk. „Atrodė baisiai – tai tikrai vienas blogiausių mano kūrinių. Dabar net negaliu jo parodyti, nes mums neleido fotografuoti savo darbų“, – drąsiai ir savikritiškai, su lengva ironija pripažins floristas.
Tiesa, vyras atskleis, jog iš pradžių nė nežinojo, kad šį šou rodys „Netflix“ platformoje. „Viskas buvo labai paslaptinga, reikėjo pasirašyti daug popierių“, – neslėps jis.
Šiame šou netrūko dramų. Kūrybinė komanda buvo susikoncentravusi į pavadinime esantį žodį „kova“. Jie stengėsi, kad tarp floristų iš tikrųjų vyktų konfliktai, kurie jaudintų žiūrovus prie ekrano.
„Vienoje laidoje jie mane paragino pavogti kažkokį daiktą iš kitos komandos, o tada nuėjo ir iškart jiems papasakojo, kad aš tai padariau. Viskas tam, kad išprovokuotų konfliktą“, – tikins Yan‘as ir paatviraus, kad vėliau į tokias intrigas nusprendė nebesivelti.
Darbas su karališkųjų šeimų atstovais ir Yan‘ą sužavėjusi Kristinos kūryba
Kai Kristina pirmą kartą gyvai susipažino su Yan‘u Mančesteryje, ją nustebino faktas, jog floristas ją jau sekė „Instagram“ platformoje. Pasirodo, kad vyras buvo susižavėjęs jos kurta kinetine skulptūra!
„Ne tas žodis – tai buvo šedevras, kuris tikrai išsiskyrė tame tikrai neypatingame šou. Ta skulptūra mane tiesiog užbūrė – stovėjau ir ilgiausiai į ją spoksojau. Jūsų darbai hipnotizuoja žmones“, – širdį glostančių komplimentų K. Rimienei negailės Y. Skates‘as.
O kaip jam sekėsi dirbti su karališkosios šeimos atstovais? Pasirodo, kad viename iš renginių dalyvavo net karalius Karolis III!
„Esu kūręs Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Olandijos karališkosioms šeimynoms. Tuoj pasieksiu viršūnę“, – juoksis jis.
O kodėl Yan‘as negalėjo savęs realizuoti gimtojoje Kopenhagoje ir kaip jį išlaisvino britiška kultūra? Kaip apskritai prasidėjo jo floristo kelias? Visa tai – jau šio sekmadienio laidoje.
„Floristiniame deserte“ – įspūdžiai iš pasaulinio čempionato Hagoje
Rugpjūčio pabaigoje Nyderlanduose buvo surengtas didžiulis, įspūdingas savo spalvomis ir mastu pasaulio floristikos čempionatas.
Čia vyko 23 floristikos dizainerių iš įvairių pasaulio šalių kova dėl geriausiųjų titulo. Pirmosios čempionato užduoties metu reikėjo sukurti kompoziciją pagal olandiškos tulpių vazos principą. Antroji užduotis – staigmena: visi dalyviai gavo vienodas konstrukcijas ir turėjo vos per 90 minučių sukurti floristinę instaliaciją iš vazoninių augalų, skirtą vitrinos dekoravimui.
Trečioji užduotis buvo įkvėpta Olandijos pakrantės – kūriniuose turėjo atsispindėti vėjo, bangų ir gamtos jėgų įspūdis. Ketvirtoji – puokštė, kurioje dominuotų rožinis auksas, na, o penktoji – galvos papuošalas, kuris derėtų su pasirinkta garsios Olandijos mados kūrėjos Iris van Herpen suknele.
Po komisijos vertinimų, į finalą pateko dešimt geriausiųjų. Iškilmingo vakaro metu, stebint tūkstančiui žiūrovų, scenoje dalyvių laukė užduotis-siurprizas. Skambant „Queen“ dainai „Bicycle Race“ buvo paskelbta, jog šeštoji užduotis – tradicinio Olandijos dviračio floristinis dekoras.
K. Rimienė pasakoja, jog daugelis čempionato metu sukurtų kūrinių buvo nuostabūs ir tikrai įspūdingi, tačiau jų grožis nebuvo pagrindinis kriterijus. Čia reikėjo pademonstruoti itin didelį meistriškumą, o kartais net ir smulkmena galėjo lemti prarastus taškus.
Pasaulio čempiono vardas paaiškėjo tik tuomet, kai teisėjai susumavo visus balus. Pirmą vietą iškovojo Tomasz „Max“ Kuczyński iš Lenkijos. Jo darbas buvo įvertintas už kūrybinę idėją, išskirtinį technikos valdymą ir ryškų meninį sprendimą. Antroji vieta atiteko vengrui Gábor Nagy, trečioji – prancūzui Frédéric Dupré.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3.
