Andriaus Mamontovo gerbėjams – džiugi žinia

2025-09-13 12:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-13 12:31

Andrius Mamontovas su grupe grįžta į Londono sceną, rugsėjo 28 d. pasirodys legendinėje Clapham Grand koncertų salėje. Clapham Grand – vieta, kur savo koncertą surengė grupė „Oasis“, pasirodė ir pats Čarlis Čaplinas.

Andrius Mamontovas su grupe grįžta į Londono sceną, rugsėjo 28 d. pasirodys legendinėje Clapham Grand koncertų salėje. Clapham Grand – vieta, kur savo koncertą surengė grupė „Oasis“, pasirodė ir pats Čarlis Čaplinas.

4

A. Mamontovui koncertai užsienyje – ypatingi, tai galimybė susitikti su lietuvių bendruomene, pabendrauti su tais, kuriems jo muzika yra tiltas tarp dviejų pasaulių – Lietuvos ir gyvenimo svetur. Kiekvienas koncertas užsienyje įgauna ypatingą emociją, nes tai ne tik gyva muzika, bet ir ryšio su tėvyne puoselėjimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncertas vyks legendinėje scenoje

Andriaus Mamontovo su grupe koncertas vyks legendinėje Clapham Grand renginių erdvėje. Clapham Grand – buvo nufilmuota „Magic Mike“ filmo trečia dalis, čia pasirodė ir pats Čarlis Čaplinas, o 2005 metais grupė „Oasis“ surengė vieną ryškiausių koncertų šioje scenoje.

Ši renginių erdvė tai XIX amžiaus paveldo pastatas, kuris savo veiklą pradėjo vykdyti dar 1900 metais. Clapham Grand visą laiką buvo legendinė vieta, kurioje vyko teatro pasirodymai, kino seansai, vėliau ir sporto turnyrai.

Dabar – unikali erdvė, kurioje vyksta bingo turnyrai, komedijos pasirodymai, vakarėliai ir koncertai. Renginių erdvės generalinis direktorius Ally Wolf pabrežia: „Mūsų pagrindinis tikslas – tapti labiausiai prieinama erdve naujiems produseriams, organizatoriams ir talentams.“ 

Prie grupės prisijungs ir sūnaus grupė iš Berlyno

Šį kartą prisijungs ir jaunosios kartos muzikantai – Andriaus Mamontovo sūnaus grupė, kurie savo kūrybinę veiklą plėtoja Berlyne. Be to, scenoje kartu pasirodys ilgametis bičiulis ir scenos partneris Eimantas Belickas.

Andrius Mamontovas yra viena ryškiausių asmenybių Lietuvos muzikos istorijoje, jo kūryba formavo ištisas kartas. Tai bus unikali proga Londono klausytojams išgirsti tiek naujausius kūrinius, tiek neblėstančią klasiką, kuri įkvėpė daugelį. Koncertas vyks legendinėje Clapham Grand koncertų salėje – XIX amžių menančioje erdvėje, garsėjančioje įspūdingu interjeru, puikia akustika ir ypatinga atmosfera.

Skambesio su grupe Londone išsiilgę gerbėjai šiame šou išgirs „Geltona. Žalia. Raudona“, „Meilės nebus per daug“, „Tavo Svajonė“ bei kitas žymiausias A. Mamontovo ir grupės „Foje“ dainas.

2025-09-13 13:16
Užgesusi laužo šviesa.Prisiminus kai šitas protvartinis tipas per kovidą neaiškios kilmės cheminį marmalą reklamavo ir ragino apkvailintus žmones juo vakcinuotis,nemanau,kad beliko daug jo gerbėjų.
