Apie influencerės Laurynos kriminalinę praeitį – daugiau informacijos: paaiškėjo detalės

Portalo Delfi žiniomis, 2020-ųjų pradžioje Austrijos teisėsauga sulaikė L. Einorytę. Ji buvo apkaltinta tuo, kad 2019 metais Dubajuje prisidėjo prie 1,8 kg kokaino kontrabandos organizavimo. Narkotikai buvo paslėpti kavos pupelių krovinyje ir iš Peru atgabenti į Lietuvą. L. Einorytė nuteista už tarpininkavimą organizuojant šią kontrabandą.
Remiantis teisėsaugos duomenimis, ji paprašė Austrijoje gyvenusios T. F. atsiimti krovinyje paslėptą kokainą, tačiau ši iškart buvo sulaikyta.
Skyrė laisvės atėmimo bausmę
Kaip rašė minėtas portalas, Austrijos teismas L. Einorytei skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Visgi austrai, nuteisę merginą, jos pasilikti nenorėjo ir kreipėsi į Lietuvą, kad ši likusią bausmės dalį atliktų gimtinėje. Nors L. Einorytė tam nepritarė, 2021 m. gruodžio 15 d. Panevėžio apylinkės teismas priėmė sprendimą ją perkelti.
Į laisvę ji išėjo 2022 m. rupgjūtį, atlikusi pusę bausmės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!