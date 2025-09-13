Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Apie influencerės Laurynos kriminalinę praeitį – daugiau informacijos: paaiškėjo detalės

2025-09-13 11:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 11:48

Paaiškėjus, kad nuomonės formuotoja Lauryna Einorytė, geriau žinoma Lourynos slapyvardžiu, turi tamsią praeitį, pasirodė daugiau įvykio detalių.

Lauryna Einorytė (nuotr. 123rf.com ir nuotr. Audriaus Bareišio)

Paaiškėjus, kad nuomonės formuotoja Lauryna Einorytė, geriau žinoma Lourynos slapyvardžiu, turi tamsią praeitį, pasirodė daugiau įvykio detalių.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Portalo Delfi žiniomis, 2020-ųjų pradžioje Austrijos teisėsauga sulaikė L. Einorytę. Ji buvo apkaltinta tuo, kad 2019 metais Dubajuje prisidėjo prie 1,8 kg kokaino kontrabandos organizavimo. Narkotikai buvo paslėpti kavos pupelių krovinyje ir iš Peru atgabenti į Lietuvą. L. Einorytė nuteista už tarpininkavimą organizuojant šią kontrabandą.

REKLAMA

Remiantis teisėsaugos duomenimis, ji paprašė Austrijoje gyvenusios T. F. atsiimti krovinyje paslėptą kokainą, tačiau ši iškart buvo sulaikyta.

Skyrė laisvės atėmimo bausmę

Kaip rašė minėtas portalas, Austrijos teismas L. Einorytei skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. 

Visgi austrai, nuteisę merginą, jos pasilikti nenorėjo ir kreipėsi į Lietuvą, kad ši likusią bausmės dalį atliktų gimtinėje. Nors L. Einorytė tam nepritarė, 2021 m. gruodžio 15 d. Panevėžio apylinkės teismas priėmė sprendimą ją perkelti.

Į laisvę ji išėjo 2022 m. rupgjūtį, atlikusi pusę bausmės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų