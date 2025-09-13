Eltono Johno pasidalintas kadras sukrėtė gerbėjus: paaiškėjo, kas nutiko

78-erių muzikos legenda „Instagram“ paskelbė seriją nuotraukų, kuriose jis pozuoja vilkėdamas ligoninės chalatu, su blizgančiais gipso įtvarais ant kojų ir kaklo įtvaru, apsuptas gėlių ir kitų aktorių.
Šios nuotraukos privertė daugelį gerbėjų patikėti, kad atlikėjas atsidūrė ligoninėje.
„Pasveik greitai su Dievo pagalba, sere Eltonai“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Siunčiu tau meilę. Tavo muzika padėjo man ištverti sunkiausius gyvenimo laikus“.
Dar vienas rašė: „Tu mane labai išgąsdinai“.
Paaiškino situaciją
Vis dėlto pats atlikėjas paaiškino, kad visa tai buvo tik filmo reklama.
„Per stipriai „sudrebinau“ sceną – atsidūriau gipse! Užkulisiuose su „Spinal Tap“. Naujas filmas „Spinal Tap II“ ir albumas jau pasirodė, o aš prisidėjau prie kūrinių „Listen To The Flower People“ ir „Stonehenge“. Ačiū, kad įtraukėte mane į šį projektą!“ – rašė jis.
Kartu atlikėjas pasidalijo ir užkulisių vaizdo įrašais, kuriuose matyti filmavimo aikštelė, kameros monitoriai bei momentai, kaip jam nuimami blizgantys įtvarai.
Eltonas Johnas neseniai baigė atsisveikinimo turą, tačiau pastaraisiais mėnesiais dar kelis kartus viešai pasirodė. Jo dalyvavimas šiame projekte iki šiol nebuvo žinomas. Vien per pirmąją dieną įrašas „Instagram“ platformoje sulaukė daugiau nei 210 tūkst. paspaudimų „patinka“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!